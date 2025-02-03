¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÇºîÀï·ã²½¡¡¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×50¿ÍÄ¶»¦³²
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄäÀï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬Æ±¼«¼£¶è¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤ÎºîÀï¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÀïÃÏ°è¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£À¯ÉÜ¤ä¥Ï¥Þ¥¹¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃæÅì¤ËÃÏ¹ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¶¼¤·¡×¸å¤Ë²ÃÂ®¤«¡¡¥¬¥¶ÄäÀï¹ç°Õ
¡¡¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÀïÆ®¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤¬1·î19Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÆ±·î21Æü¡¢À¾´ßËÌÉô¤Ç¡Ö¥Æ¥íËÐÌÇ¡×¤òÌ¾ÌÜ¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»öºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ïº£·î2Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó2½µ´Ö¤ÎºîÀï¤Ç·×50¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡×¤ò»¦³²¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·³¤ÏÀ¾´ßËÌÉô¥¸¥§¥Ë¥ó¤Ç¿ôÉ´¤Î·úÊª¤òÁÜº÷¤·¤ÆÇúÈ¯Êª¤äÉð´ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿23¤Î·úÊª¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£