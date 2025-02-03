¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¡ªÃËÀ¤ÎËÜ²»3¤Ä
ÃËÀ¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤½¤Î½÷À¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö»ä¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëÃËÀ¤ÎËÜ²»¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ò¼»ÅÊ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
ºöÎ¬²È¤ÎÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼»ÅÊ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤¨¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æµ¤»ý¤Á¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ÎÃËÀ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ë²Ä°¦¤¯¼»ÅÊ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó♡
¤½¤Î½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤Î½÷À¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤ê¤¢¤¤¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤¨¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×¤Î°ì¸À¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ÎÃËÀ¤ò¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë½÷Í§¤À¤Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½÷À¤ò¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì¾Á°¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²÷¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ÎËÜ²»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Èà¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·Èà¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤¨¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô