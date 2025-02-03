¡Ú·Ù²ü¡Û¡ÈµðÂç´ÙË×¡É¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¹¤¬¤ë¡Ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¼þ°Ï¤äÆ»Ï©¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤ÉÌÜ»ë¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï²¼¿åµÕÎ®¤Ç74ºÐÃËÀ¤Îµß½õÆñ¹Ò¡¡
²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤äÀÅ²¬¸©¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»Ô¤Ç¶ÛµÞÅÀ¸¡
3Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡Ä
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤â¶ÛµÞ¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼¿åÆ»´É¤Ë¡¢¤µ¤Ó¤äµµÎö¡¢½ý¤ß¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¶ÛµÞÅÀ¸¡¤À¡£
¤³¤ÎÅÀ¸¡¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬´ÙË×¸½¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²¼¿å´É¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É7ÅÔÉÜ¸©¤Î²¼¿åÆ»´ÉÍý¼Ô¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¡£
Ä´ºº¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»¿Í¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê»ö¸Î¤¬¡Ëµ¯¤¤Æ¤«¤é¤ÏÃÙ¤¤¤ó¤Ç¡¢µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¤è¤¯Ä´ºº¤ò¤·¤¿¤êÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤ÊÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¼«¼çÅª¤ËÅÀ¸¡
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢7ÅÔÉÜ¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¼«¼çÅª¤ËÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î1¤Ä¤¬ÀÅ²¬¸©¤À¡£
ºë¶Ì¸©¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ë¤è¤ë²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶ÛµÞÅÀ¸¡¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¼þ°Ï¤äÆ»Ï©¾å¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÌÜ»ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÏ©ÌÌ¾õ¶·°Û¾ï¤Ê¤·¡ª¡×
3Æü¤ÎÅÀ¸¡¤Ç°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½µ7Æü¤Þ¤Ç¶ÛµÞÅÀ¸¡¤òÂ³¤±¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ
¤³¤¦¤·¤¿¶ÛµÞÅÀ¸¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¡¦È¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢3Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é7ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸áÁ°11»þ²á¤®¤Ë»£±Æ¤·¤¿¸½¾ì±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ä¡¢
·ê¤ÎÃæ¤Ë¿å¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¿å¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤«¡¢½Åµ¡¤Ë¤è¤ëµß½Ð³èÆ°¤âÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¿å¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Îµß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¿å¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤ë²¼¿å¤¬µÕÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ëºî¶È¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢·ê¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¸½ºß¡¢²¼¿å¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁá¤¯µß½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×
´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿½»Ì±¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤ÃËÀ¤Îµß½Ð¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½»Ì±¤Ï¡ÖÁá¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤êÀöÂõ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿å¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁá¤¯µß½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤â¤¦¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é4Æü¤Ç´Ý1½µ´Ö¡£
¾ÃËÉ¤Ï¡¢·ê¤ÎÃæ¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¼¡Âè¡¢ËÜ³ÊÅª¤Êµß½õ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë