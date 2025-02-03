¡ÖÅêµå»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡ÄÉã¤Ï¥¿¥«¤ÇÄÌ»»50¾¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬²þÂ¤Ãæ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼ê±þ¤¨
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê3Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢À±Ìî¹±ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²þÂ¤Ãæ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤ò·×41µåÅê¤²¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Î1Æü¤Ï39µå¡£Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÆ±¤¸ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È°ÂÄê¤¹¤ë¡×¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏÅêµå¡£¡Ö¡Ê1ÆüÌÜ½éÆü¤Î¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤è¤êµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬½¤Àµ¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¶ðÂç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¡£¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥íÄÌ»»50¾¡¤òµó¤²¤¿À±Ìî½ç¼£Åê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê50¡Ë¤ÏÉã¿Æ¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¡£À©µåÎÏ¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢ºò½©¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ò²¼¤²¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÉã¤ÎÅêµå¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯11¡¢12·î¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2024¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎËÍ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µå¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ºÇÂ®151¥¥í¤ò½Ð¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ®¤â¥¿¥¤¡£¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ´´¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë²£¤Ë²óÀû¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤ë¡£¡ÖÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÍ±Í½¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£°ìÆü¤ÇÁá¤¯2·³¤ËÄêÃå¤·¤Æ¡¢°éÀ®¤ÎÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë»ÙÇÛ²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë