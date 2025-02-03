µîÇ¯8·î¡¢¿·³ã»Ô¤ÇÇÀÆ»´ÙË×¤Ç¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Å¾Íî»ö¸Î¡§²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡Ú¿·³ã¡Û
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç²¼¿åÆ»´É¤¬ÇËÂ»¤·¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é6Æü¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤â2024Ç¯¡¢ÇÀÆ»¤¬´ÙË×¤·¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬Å¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÆ»¤Ë¤Ç¤¤¿·ê¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥È¥é¥¯¥¿ー¡£2024Ç¯8·î¤Ë¡¢ÇÀºî¶È¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·Æ¬¤Ê¤É¤ò¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤Î¿¼¤µ¤Ï2m¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤ÎÇÀÆ»¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÀÆ»¤Î²¼¤òÎ®¤ì¤ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÉå¿©¤¬¿Ê¤ßÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇËÂ»¤·¤¿ÉôÊ¬¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÃÏÃæ¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ò¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê´ÙË×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤«¤éÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤Æ½êÍ¼Ô¤È¸ò¾Ä¤·¡¢»ÔµÄ²ñ2·îÄêÎã²ñ¤ËÇå½þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï3Æü¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã»Ô²¼¿åÆ»´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー »³¸ýµ®»Ë½êÄ¹
¡Öº£²ó¤Îºë¶Ì¸©¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ³§¤µ¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ç¤âºë¶Ì¸©¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÆ»¤Ë¤Ç¤¤¿·ê¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥È¥é¥¯¥¿ー¡£2024Ç¯8·î¤Ë¡¢ÇÀºî¶È¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·Æ¬¤Ê¤É¤ò¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ê¤Î¿¼¤µ¤Ï2m¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤ÎÇÀÆ»¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÀÆ»¤Î²¼¤òÎ®¤ì¤ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÉå¿©¤¬¿Ê¤ßÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇËÂ»¤·¤¿ÉôÊ¬¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÃÏÃæ¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ò¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê´ÙË×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤«¤éÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤Æ½êÍ¼Ô¤È¸ò¾Ä¤·¡¢»ÔµÄ²ñ2·îÄêÎã²ñ¤ËÇå½þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï3Æü¤«¤é²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã»Ô²¼¿åÆ»´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー »³¸ýµ®»Ë½êÄ¹
¡Öº£²ó¤Îºë¶Ì¸©¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ³§¤µ¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ç¤âºë¶Ì¸©¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
²ð¸î,
°ËÅì»Ô,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»ûÅÄ²°,
¾åÅÄ