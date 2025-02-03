¾åÇòÀÐË¨²»¡¡´Á»ú¸¡ÄêÊÙ¶¯Ãæ¡¡¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ä¡©¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÌÂ¤ï¤º¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÄÍËÜÏ¢Ê¿¡¢3·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÈªÊÝ¡Ê¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ë¤È¡¢ÊÝ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ë¤ÎÉ×ÉØ°¦¤Î¼ÂÏÃ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤Î2¿Í¤ò¡ÖWEST.¡×½Å²¬Âçµ£¡¢¾åÇòÀÐ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£
¡¡Ìë´ÖÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝ¤Ë¤«¤±¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥È¡¼¥¯¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§¿Í¤È°ì½ï¤Ë´Á»ú¸¡Äê¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Í¥ÅùÀ¸¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´û¤ËÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÌäÂê½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«¤Î´Á»úÎý½¬Ä¢¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1²è1²è¡¢½ñ¤±¤ë»ú¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÌÂ¤ï¤º¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¸³¤Ï6·î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼õ¸³¤¹¤ëµé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤ëµé¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½à2µé¤«¤é¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¸ý¤Ë¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ÎÆü¾ï¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÂæËÜÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡£³ØÀ¸¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÈªÊÝ¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤È¡¢ÊÝ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ°¦¤Î¼ÂÏÃ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¾åÇòÀÐ¤Î¤Û¤«¡¢ÄáÉÓ¡¢¸¶ÅÄ¡¢½Å²¬¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡¢ÄÍËÜ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£