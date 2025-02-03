STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤Ç¤³¤Ü¤³Ï©ÌÌ¤ËÅà·ëÏ©ÌÌ¤Ê¤É¡¢ÅßÆ»¤Î±¿Å¾¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖµÞ¡×¤Î¤Ä¤¯±¿Å¾¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Àã¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÆüÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤Ï£³Æü¸áÁ°£±£±»þ¤Ë£¶£´¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ­Ï¿ÅªÃÈÅß¤ÎÃæ¤Ç¹ß¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¡£

ÊÑ²½¤¹¤ëÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¤¹¡£

ÀãÆ»¤Ç¤Î»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¹­Åç»Ô¤ÇÅßÆ»°ÂÁ´±¿Å¾¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤Ï¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ä¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Åà·ëÏ©ÌÌ¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÅßÆ»¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ­¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¤ÏÅà·ëÏ©ÌÌ¤Ç¤Î¥Ö¥ìー¥­¤Ç¤¹¡£

¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡££´£°¥­¥í¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ß¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×

»þÂ®£´£°¥­¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ää»ßµ÷Î¥¤Ï´¥Áç¤·¤¿Ï©ÌÌ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½£¸ÇÜ¡£

ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Åà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎºäÆ»È¯¿Ê¤Ç¤Ïー

¡Ê¾¾Åè¹¸¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ö¥ìー¥­°ú¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¾¯¤·¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ó¤À¤éÌá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×

¥µ¥¤¥É¥Ö¥ìー¥­¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¿Ê¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£

ÅßÆ»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤Ïー

¡ÊÀéºÐ»ÔÌ±¡Ë¡ÖÃÏ¸µ¤¬¶å½£¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅßÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£º£¸åµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×

¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ï¡ÖµÞ¡×¤Î¤Ä¤¯±¿Å¾¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¡¡Æ»Ï©»ö¶ÈÉô¡¡髙¶¶Ä¾À®¤µ¤ó¡Ë¡ÖµÞÈ¯¿Ê¡¦µÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦µÞ¥Ö¥ìー¥­¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¼Ö´Öµ÷Î¥(¤ò¤¢¤±¤ë)¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¼é¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é»ö¸Î¤ÏÁêÅöËÉ¤²¤ë¡×

Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÅßÆ»¡£

»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£