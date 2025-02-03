¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ë¾®·ª½Ü¤µ¤ó¡¡26Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
¡¡NHK¤Ï3Æü¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ëº£¸å¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¿®Ä¹¤ÎËå¡¢¤ª»ÔÌò¤òµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯Ìò¤ò¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨Ìò¤òÍ×½á¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢½¨Ä¹Ìò¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¼ç±é¡£Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î·»Äï¤¬¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£