FANTASY BOYSが、3月12日(水)にJAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』をリリースする。キャッチフレーズ『SHINE THE WAY』をタイトルに冠した今作は、2023年に彼らが誕生した韓国の放送局MBCのオーディション番組『少年ファンタジー』での結成から現在までのFANTASY BOYSを凝縮したアルバムとなり、新たにREMIXや新録を含めた全10曲を収録。“少年期”の集大成とも言える作品に仕上がった。

JAPAN 1st ALBUM『SHINE THE WAY』2025年3月12日(水)発売CDご予約/ご購入はこちら:https://FANTASYBOYS.lnk.to/SHINETHEWAYDISC1:CD ※全形態共通 全10曲収録1.Fantasy JAPANESE ver.2.New Tomorrow JAPANESE ver.3.Potential JAPANESE ver.4.Get it on JAPANESE ver.5.One Shot JAPANESE ver.6.Pitter-Patter-Love JAPANESE ver.7.I’ll Be JAPANESE ver.8.Shangri-La (Japanet Jackson Remix)9.Make Sunshine (JUVENILE Remix)10.Feeling (Chocoholic Remix)DISC2:DVD ※TYPE-A・CMS盤 共通PHOTO SHOOTING MAKING FILM【TYPE-A(CD+DVD)】COZP-2175/6 4,950円(税込)【TYPE-B(CD+PHOTOBOOK)】COCP-42472 4,950円(税込)【通常盤(CD ONLY)】COCP-42471 3,850円(税込)【CMS盤(CD+DVD+PHOTOBOOK)】CEG-102/3 6,050円(税込)※形態別トレーディングカード1枚ランダム封入(全11種)※CMS盤DVDはTYPE-A同内容、PHOTOBOOKはTYPE-Bと別内容

ライブ・イベント情報



<FANTASY BOYS JAPAN TOUR 2025 〈 SHINE THE WAY 〉- Welcome to the shining Fantasy ->2025年3月7日(金) Zepp Osaka Bayside (大阪)【1部】開場 13:00/開演14:00【2部】開場 17:30/開演18:302025年3月9日(日) Zepp DiverCity(TOKYO) (東京)【1部】開場 13:00/開演14:00【2部】開場 17:30/開演18:30*2月6日(木)18:00よりファンクラブ最速先行抽選受付スタート