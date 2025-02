lynch.の20周年を記念したRETAKE ALBUM『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』のアーティストビジュアルが本日公開となった。lynch.は昨年12月29日から20周年プロジェクトを展開中。期間内に全10弾のプロジェクトを予定している。その第4弾として発表されたRETAKE ALBUM『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』は3枚のCDと1枚のBlu-rayの計4枚からなる数量限定の豪華盤。

RETAKE ALBUM『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』



数量限定盤2025年4月16日(水)ReleaseKIZC-90771~90774 \9,900(税抜価格:\9,000)【Disc.1:CD】『GREEDY DEAD SOULS』≪収録内容≫ ※全曲新録➀VERNIE/➁QUARTER LIFE/➂矛盾と空/➃59./➄らせん/➅REW/➆SLEEPY FLOW/UNKNOWN LOST A BEAUTY/DISCORD NUMBER/➉ラティンメリア/PULSE_【Disc.2:CD】『UNDERNEATH THE SKIN』≪収録内容≫ ※全曲新録➀THE WHIRL/➁ALIEN TUNE/➂MELT/➃LIZARD/➄ABOVE THE SKIN【Disc.3:CD】『GOD ONLY KNOWS』≪収録内容≫ ※全曲新録GOD ONLY KNOWS(新曲)/A GRATEFUL SHIT/STUCK PAIN/STARZ/無題/DIZZY*曲順未定。【Disc.4:Blu-ray】・GOD ONLY KNOWS(新曲)ミュージックビデオ・GOD ONLY KNOWS(新曲)ミュージックビデオメイキング映像・購入特典メーカー特典:ミニ巾着タワーレコードオリジナル特典:バックステージパス風ステッカーセット(5枚組)※メーカー特典の対象店舗は2月下旬〜3月上旬にキングレコードウェブサイトにてお知らせいたします。