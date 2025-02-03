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RETAKE ALBUM¡ØGREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN¡Ù
2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡ËRelease
KIZC-90771~90774¡¡\9,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§\9,000¡Ë
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¡ÚDisc.2¡§CD¡Û¡ØUNDERNEATH THE SKIN¡Ù
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➀THE WHIRL¡¿➁ALIEN TUNE¡¿➂MELT¡¿➃LIZARD¡¿➄ABOVE THE SKIN
¡ÚDisc.3¡§CD¡Û¡ØGOD ONLY KNOWS¡Ù
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GOD ONLY KNOWS¡Ê¿·¶Ê¡Ë¡¿A GRATEFUL SHIT¡¿STUCK PAIN¡¿STARZ¡¿ÌµÂê¡¿DIZZY
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¡ÚDisc.4¡§Blu-ray¡Û
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4·î20Æü(Æü) HEAVEN'S ROCK·§Ã«VJ-1
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4·î24Æü(ÌÚ) ÂçºåYogibo META VALLEY
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4·î26Æü(ÅÚ) ÏÂ²Î»³SHELTER
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5·î15Æü(ÌÚ) »¥ËÚBessie Hall
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5·î16Æü(¶â) »¥ËÚBessie Hall
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5·î18Æü(Æü) ÀÄ¿¹Quarter
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5·î20Æü(²Ð) ÀçÂædarwin
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5·î30Æü(¶â) Ê¡²¬BEAT STATION
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5·î31Æü(ÅÚ) ·§ËÜB.9 V1
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6·î13Æü(¶â) Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
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6·î15Æü(Æü) ¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
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6·î20Æü(¶â) Spotify O-EAST
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