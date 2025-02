早いもので2025年がスタートしてすでに1ヵ月。さっそくニューリリースのニュースを見かけるので、個人的に気になるこの後リリース予定のニューアルバムからいくつかをピックアップして紹介したいと思います。まずは先月フィンランドのトゥルクからスウェーデンのストックホルムに向かうクルーズ船上ライブで午前1時スタートにもかかわらずパワフルなかっこいいライブをみせてくれたこのバンドから!







Dynazty 『Game Of Faces』2025年2月14日リリース(日本盤はワードレコーズからリリース) Dynazty 『Game Of Faces』2025年2月14日リリース(日本盤はワードレコーズからリリース)



Pic : Ville Juurikkala Pic : Ville Juurikkala



Arion『The Light That Burns The Sky』2025年2月28日リリース Arion『The Light That Burns The Sky』2025年2月28日リリース



Pic: Marek Sabogal Pic: Marek Sabogal



Lordi『Limited Deadition』2025年3月21日リリース 日本盤はワードレコーズからリリース Lordi『Limited Deadition』2025年3月21日リリース 日本盤はワードレコーズからリリース

DYNAZTYスウェーデンのメロディック・ハードロック・バンド Dynaztyからニューアルバム 『Game Of Faces』が今年のヴァレンタイン・デーに世界同時発売になる。このバンドを知るきっかけになったのは8年ほど前、いつも聴いてるフィンランドのラジオ局で彼らの「The Human Paradox」がヘビロテで流れてくるのが耳にとまり、他の曲も聴いてみたところメロディアス・ハードなサウンドでヴォーカルの声にパワーがあり、ギターソロがめちゃくちゃかっこいい!バンドは2007年にストックホルムで結され、2009年に『Bring the Thunder』でアルバム・デビュー。これまでに地元スウェーデンのロック・チャートで1位やメインストリーム・チャートでも8位にランクインしたりと着実に人気とキャリアを積み上げてきたバンドの9作目のスタジオアルバムになる。ニューアルバムからすでに先行シングルが3曲リリースになっていて、どの曲もメロディアスでキャッチャーでパワフル!アルバムタイトル曲が先行リリースになった時、ヴォーカルのニルス・モリーンはこう語っている。「俺たちはついに『Game of Faces』のリリースにつながるキャンペーンを開始できることをとても嬉しく思う。けっこう時間をかけてじっくり作り上げたんだが、その結果が素晴らしく表れてるはずだ。『Game of Faces』はとてつもない体験でその結果を心から誇りに思う。このアルバムタイトル曲は2022年後半にこのアルバム用に最初に書いた曲の一つだ。」ニルス・モリーンは同じくスウェーデンのバンドAmarantheのクリーンヴォーカルでおなじみ。ギターのラヴ・マグヌソンはスウェーデンのメロディック・ロックのスーパーバンドCrowneのギタリストでもあり、スウェーデンのユーロダンスシンガーE-Typeが結成したメタルバンドDAMPFのギタリストでもあります。加えてニルス・モリーンはH.E.A.T.のヨナ・ティーのプロジェクトNew Horizonのセカンドアルバム『Conquerors』でヴォーカルを担当していて、メロディアス・ハードがお好きな方なら気に入ること間違いなし。まだ知らなかったらぜひ聴いてみてほしい。「King of Kings」のMVを観るとギターとドラムもDynaztyのメンバーです。このNew Horizonの『Conquerors』はMARQUEE/AVALONから昨年すでに日本盤がリリースになってます。ARION2011年に結成されたフィンランドのメロディックメタルバンドArionから4作目のスタジオアルバム『The Light That Burns The Sky』が2月28日リリースになる。このアルバムの曲はギタリストのイーヴォ・カイパイネンとプロデュースとミキシングを担当したStratovariusのギタリスト、マティアス・クピアイネンによるもので、バンドのドラマー、トピアス・クピアイネンはマティアスの弟にあたる。「歌詞は、俺のお気に入りのファンタジーシリーズへ及ぶヶ所もあり、壮大で幻想的な旅に聴く人を連れて行くはずだ。サビの部分は夢を追い求め、愛するもののために戦うという力強いメッセージとテーマを結び付けている。」とイーヴォ・カイパイネンは語る。これまでにもAmarantheのエリーゼ・リードやBattle Beastのノーラ・ロウヒモ、Cyan Kicksのスザンナ・アレクサンドラなど女性Vo.がFeat.のヒット曲があったが、ニューアルバムにはAd Infinitumのメリッサ・ボニーがFeat.の曲があり、とてもメロディアスでリリックビデオが感動的なのでぜひみてほしい。対照的にヘヴィなニューシングル「Like A Phoenix I Will Rise」もMVが公開になったので、こちらも合わせてどうぞ。彼らは2月から3月にかけてStratovariusとSonata Arcticaのサポートでフィンランドツアーが予定されている。LORDIフィンランドのモンスターハードロックバンドLordiからニューアルバム『Limited Deadition』2025年3月21日リリース。2006年ユーロビジョン・ソングコンテストにフィンランド代表に選ばれ出演し見事優勝!ユーロビジョンでフィンランドが優勝したのは今のところ後にも先にも彼らのみ。ヘルシンキのマーケット広場でその優勝を祝う祝賀会が大々的に開かれ、8万人以上がお祝いに駆け付けその様子はTV放送されたのが懐かしく思い出される。2021年に新作7枚がセットになった『Lordiversity』をリリースしていて、このニューアルバムが第19作目となり、このニューアルバムから2曲のリリックビデオが公開されている。ヴォーカルのミスター・ロルディのだみ声とメロディックでキャッチャーでヘヴィなサウンドが重なり合ったLordiサウンド健在!ミスター・ロルディはこう語っている。「80年代が恋しい。あの頃はすべてが最高だった。ネオンライトが輝く中すべてが最高だった。」ニューシングルを聴くと古き良き80年代を思い起こさせ、なんだかちょっとノスタルジーな気分にさせてくれます。Lordiと言えば、以前行っていた職場でLordiの舞台装飾を作っていたことがあり、ヨーロッパツアー出発前にそこにやってきて舞台に飾るメンバーの小型マスクにペタペタ自ら色を塗るミスター・ロルディことトミ・プタンス―と話をした思い出があります。その年に来日公演も決まっていたものの、コロナがやってきてヨーロッパツアーは途中で中止、残念ながら来日もキャンセルになってしまいました。Lordiは今年春と秋にヨーロッパツアーが発表になっていますが、このニューアルバムをひっさげて来日も実現することを祈ってます。今回はこのあとリリースになる気になるニューアルバム3つピックアップしてみた結果メロディアスハード系が集まりました。まずは紹介した先行シングル聴いてみてもらえたら嬉しいです。文:Hiromi Usenius