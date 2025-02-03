¡ÚVol.11¡ÛÆÃÊÌ¿³ºº°÷ ¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Ö³¨ËÜ¡ßÆ°²è¤Ç¡È¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¡ª¡×
¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó
¡¡2024Ç¯11·î¤ËºîÉÊÊç½¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÂè1²ó ÆÉ¼Ô¤ÈÁª¤Ö ¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡Ù¤â¤¤¤è¤¤¤èÄù¤áÀÚ¤êÆü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯1·î31ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë
¡¡Ï¢ºÜ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£vol.11¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¡£¡Ö¿·¤·¤¤³¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤À¤«¤é¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
Ì¼¡Ö¤Ä¤à¤®¡×¤ÈÂ©»Ò¡Ö¤Ê¤ª¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó140Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤ß¤Ï¤Ñ¤Ñ¤¬¤¹¤¡©¡Ù¤ä¡¢³¨ËÜ¡Ø¥È¥ß¥«¤È¥È¥à¡¡¤Ü¤¯¤Î¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¡Ù¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¢£³¨ËÜ¡ßÆ°²è¤Ç¡È¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¡ª
¡½¡½¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°õ¾Ý¤äÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ËÍ¤Ï³¨ËÜ¤ò²¿ºý¤«ÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬³¨ËÜ¤Î¥×¥í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤ÏÆÉ¼ÔÂ¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âµ¤·Ú¤ÊÎ©¤Á¾ì¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ö¤³¤ó¤Ê³¨ËÜ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢³¨ËÜ¤À¤Ã¤Æ¤¿¤À¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤ª¤Ï¤Ê¤·¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³¨¤ÈÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö³¨ËÜ¤é¤·¤¤³¨ËÜ¡×¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¨ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¸»ú¤Î¤Ê¤¤³¨ËÜ¤äµ¼²»¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤³¨ËÜ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ©Ìó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³¨ËÜ¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[B][TEXT_COLOR_03]¡½¡½¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Î±þÊç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©[/TEXT_COLOR_03][/B]
¡¡ËÍ¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£³¨ËÜ¤äInstagram¤ÎÌ¡²è¤Ï¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏiPad¤Ç¡ÖProcreate®¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ç¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¼êÉÁ¤¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤ï¤ë²¹ÅÙ´¶¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼ê¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¥¹¥¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼êÉÁ¤¤ò£±¤«¤é»Ï¤á¤ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶Éº£¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤ÎTikTokÆ°²è¤Î¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¡Ö¤³¤ì¤â¡È¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜ¡É¤Î·Á¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ï¡ÖÆ°²èÉôÌç¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡²»À¼¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¼Â¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÀ¼¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¼«ÂÎ¡¢°Õ³°¤Èº£¤Þ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤ÎÆ°²è¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤µ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤âÂçÉý¤Ëµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Î³¨ËÜ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Â¤Ï³¨ËÜ¤ÈÆ°²è¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËË¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ°²èÉôÌç¡×¤Î±þÊçºî¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Æ°²èÉôÌç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö³¨ËÜ¡×¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î³¨ËÜ¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢´üÂÔ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª ³¨ËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬¤«¤±»»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡ª ¤½¤â¤½¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÆ°²è³¨ËÜ¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎInstagram¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³¨ËÜ¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð³¨ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â±þÊç¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£»æ¤Î³¨ËÜ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡½¡½¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤µ¤ó¤ÎÁÏºî¤Î¸»¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤ëºîÉÊ¤äÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥³¥Ä......¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¸µ¡¹¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¡¢15ÉÃ¡¢30ÉÃ¤È¤¤¤¦¼Ü¤Î·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çµ¯¾µÅ¾·ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¼ªÌÜ¤ò°ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1ËÜ¤ÎCMºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢100¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Æü¡¹´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ðÁÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Instagram¤Î10Ëç¤Î²èÁü¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ª¥È¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÊýË¡ÏÀ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë½Ð¤¿¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤³¨ËÜ¤òºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö³¨ËÜ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸ÅÅµÅª¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤È¸Å¤¤¤³¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Öµ¯¾µÅ¾·ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢³¨ËÜ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤á¤¯¤ë¤È¤¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÆÉ¤ß¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤É¤¦Î¢ÀÚ¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È·×»»¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½³¨ËÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸ºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½çÈÖ¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢³¨ËÜ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿·¤·¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢³¨ËÜ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³¨ËÜ¥Ê¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»æ¤Î³¨ËÜ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎËÜ¤Î¼ûÍ×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¾¯¤·¤À¤±Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Ëè²óÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë³¨¤ä¤ª¤Ï¤Ê¤·¤¬°ã¤¦³¨ËÜ¤¬¡¢AI¤Ç¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AI²½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤ÇÁÏÂ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»æ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½È¯´ø¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÂÐAI¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤Îºî¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î²áÅÏ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤ÊÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë°ìÊâÁ°¤Î»þ´Ö¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤«¤é¡¢º£¸å¤Î³¨ËÜ¤Îºß¤êÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ìÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤À¤ì¤âÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬±þÊç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¿¤ò´ð½à¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ÈÌÂ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò±þÊç¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£²¿¤âµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó»²²Ã¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡§ °ëºê±à»Ò¡Ê³¨ËÜ¥Ê¥ÓÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Ê¸¡§ ¥Ê¥«¥à¥é¥ß¥Ê¥³
ËÜµ»ö¤Ï¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹