¡Ö»Ë¾åNo.1¤Î¾×·â¤Ç¤¹¡×Ä«¥¤¥Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ù¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð¡Ö200±ß°Ê²¼¤Ï¿À¥³¥¹¥Ñ¤¹¤®¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°ð³ÀÈôÄ»¤¬3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä«¥¤¥Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ù¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ç¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ä¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾¦ÉÊ ¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡×¤È¡Ø¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬Ä¾·Â9cm¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÀâÌÀ¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ä ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥±Çã¤¤É¬»ê¡ª¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë´üÂÔÃÍÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç200±ß°Ê²¼¤Ï¿À¥³¥¹¥Ñ¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡ÄËÌ³¤Æ»¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤¹¤®¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¹¥¤¤Ï¿©¤Ù¤ÊÂ»¥ì¥Ù¥ë¡ª¡ª¤³¤ì¤Ï ¥ê¥ÔÇã¤¤³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡õ´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÂç¿Í¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹´¶¤¬ºÇ¹â¤¹¤®...¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼»Ë¾åNo.1¤Î¾×·â¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£