¡Úµð¿Í¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤ó¤Ç£±£²Ç¯ÌÜ¡¡º£Â¼¿®µ®¤¬¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¡ÖÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Îº£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³Æü¡¢£²·³µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï£±£²Ç¯ÌÜ¡£¡ÖÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«£·»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÀ±¤â£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£°¡£Éü³è¤ò´ü¤¹º£µ¨¤Ø¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶³Ð¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡££±£²·î¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ª¤òµÙ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤¬º£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸Ô´ØÀá¤È¶»³Ô¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Öº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç½Ð¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£