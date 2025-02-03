¤¨¡©Â©»Ò¤µ¤ó¤âÀ¼Í¥¤Ê¤Î¡©¿Íµ¤À¼Í¥à¤½¤Ã¤¯¤êáJr¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¤ªÉ¡¤È¤ª¸ý¤¬±»Æó¤Ä¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯À¼Í¥¤Î¿Æ»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»³»û¤Ï½Ð±éÃæ¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡ÖFiend/friend in 20faces¡×Åìµþ¸ø±é¤Ë¡Ö»°ÌÚâÃ°ìÏº¤¯¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÍÄ¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î°ìâÃ¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Ç¥Ã¥«¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢»°ÌÚ¤ÎÂ©»Ò¡¦°ìâÃ¡Ê¤«¤º¤Þ¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡°ìâÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤Ã19ºÍ¡© ´û¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¤È¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤È¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë°ìâÃ¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÄ»È©Î©¤Á¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«»³»û¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¡£Éã¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±·à½Ð±é¼Ô¤ÇÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SnowMan¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê»°ÌÚâÃ°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉ¡¤È¤ª¸ý¤¬±»Æó¤Ä¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬È¿±þ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éã¡¦âÃ°ìÏº¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ¬Ê¸»ú¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë£Ä¡×¤ÎÆ£¸¶Âó³¤Ìò¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎãÞÌçÃº½½ÏºÌò¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£Éã¤ÈÆ±¤¸À¼Í¥»öÌ³½ê¡Ö81¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×½êÂ°¤ÎÂ©»Ò¡¦°ìâÃ¤Ï¡¢»öÌ³½êHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥«¥¤¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡½¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤ÎÍòÌÀÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥ß¥«¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡¡¥¸¥ç¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¡¡ÆÃÁõ¹çÂÎ¥í¥Ü¡×¤Î¶¸Ë½¥¸¥ç¥Ö¥í¥¤¥ÉÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£