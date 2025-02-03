¡Ú¥¬¥Á¥ã¿·ºî¡Û¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì!
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×(¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤)¤è¤ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È ¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ2¡×¤ò2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´9¼ï¤Ç³Æ300±ß¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È ¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ2¡×(Á´9¼ï¡¦³Æ300±ß)
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È ¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ2¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥é¥¤¥È¤ÎÅÅÃÓ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó5cm¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¡Ö¥«¥ë¥Ü¥¦¡×¡Ö¥·¥ã¥ê¥¿¥Ä¡Ê¤½¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡Ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥â¥Ã¥È¡×¡Ö¥¤¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡Ê4¤Ò¤¤«¤¾¤¯¡Ë¡×¡Ö¥°¥ì¥ó¥¢¥ë¥Þ¡×¡Ö¥Þ¥¹¥«¡¼¥Ë¥ã¡×¡Ö¥é¥¦¥É¥Ü¡¼¥ó¡×¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÎÁ´9¼ï¡£
(c)NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku (c)Pokémon
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È ¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ2¡×(Á´9¼ï¡¦³Æ300±ß)
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È ¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊýÊÔ2¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥é¥¤¥È¤ÎÅÅÃÓ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó5cm¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¡Ö¥«¥ë¥Ü¥¦¡×¡Ö¥·¥ã¥ê¥¿¥Ä¡Ê¤½¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡Ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥â¥Ã¥È¡×¡Ö¥¤¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡Ê4¤Ò¤¤«¤¾¤¯¡Ë¡×¡Ö¥°¥ì¥ó¥¢¥ë¥Þ¡×¡Ö¥Þ¥¹¥«¡¼¥Ë¥ã¡×¡Ö¥é¥¦¥É¥Ü¡¼¥ó¡×¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÎÁ´9¼ï¡£
(c)NintendoŽ¥CreaturesŽ¥GAME FREAKŽ¥TV TokyoŽ¥ShoProŽ¥JR Kikaku (c)Pokémon