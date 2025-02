◆WILD BLUE、1st EPリリース決定

【モデルプレス=2025/02/03】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE(ワイルドブルー)が、4月2日に初のフィジカル作品となる1st EP「POP」(ポップ)を発売することが決定した。WILD BLUEは、2024年9月に 1st Digital Single「WILD BLUE」でデビュー。3rd Digital Single「Bubbles」は、山下幸輝が出演したテレ東系ドラマ NEXT「私の町の千葉くんは。」の主題歌に起用され、Spotify週間バイラルチャートで2週連続1位を記録。これまでに4曲をデジタルリリースしている。11月には、パシフィコ横浜で初の単独公演「WILD BLUE DEBUT SHOWCASE[The First Light]」を開催し、平日開催にも関わらず成功を収めた。

◆WILD BLUE、スペシャルイベントも開催

◆「POP」収録内容

最新曲の4th Digital Single「Our Magic」で2025年のスタートを切ったばかりの彼らの自身初のフィジカル作品である今作は、タイトル曲「POP」を含む新曲4曲に加え、「Our Magic」も収録した全5曲入りのEPとなっている。「POP」は初回生産限定盤(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)STARRY盤(豪華限定盤)の全3形態で、初回生産限定盤のBlu-rayは、ジャケット撮影の舞台裏を収めたビハインド映像や「WILD BLUE DEBUT SHOWCASE[The First Light]」のパフォーマンス映像、未公開の密着映像が収録された豪華な内容に。また WILD BLUE のファンネームが名付けられたSTARRY盤は、遊び心満載のデザインが施されており、ポスターやメンバーが制作に参加したフォトブックなどファンにとってはうれしい特典が数多く封入されている。さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE限定の予約購入者対象スペシャルイベントも決定。メンバーの写真および動画の撮影が可能なスペシャルサイン会やプレミアムクローズドトークショー、お見送り会などの実施を予定している。収録曲やジャケットビジュアルなどの全貌は今後発表予定である。(modelpress編集部)・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)三方背スリーブ/デジパック仕様/リリックフォトブック(20P)/フォトカード<初回生産限定盤ソロver.>(10種中ランダム1枚封入)/シリアルコード付き応募券/プレイパス封入カードBlu-ray収録内容(約40分予定):ジャケット撮影の舞台裏を収めたビハインド映像に加え、2024年11月11日にパシフィコ横浜で開催された自身初の単独公演『WILD BLUE DEBUT SHOWCASE [The First Light]』のパフォーマンス映像や、ショーケースの舞台裏をとらえた未公開の密着映像を収録予定。・通常盤(CD・初回プレス)ジュエルケース/リリックブック(2折りカバー+ジャバラ折り10P)/フォトカード<通常盤ソロver.>(10種中ランダム1枚封入)/シリアルコード付き応募券・STARRY盤(豪華限定盤)豪華ボックス仕様(W130mm×H170mm)/スペシャルリリックブック(28P)/スペシャルステッカーシート/A3ポスター/フォトカード<STARRY盤ソロver.>(10種中ランダム1枚封入)/フォトカード<STARRY盤ペアver.>(10種中ランダム1枚封入)/シリアルコード付き応募券【Not Sponsored 記事】