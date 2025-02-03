大滝詠一“ナイアガラ・レコード”50周年を記念した完全ガイド
All About Niagara 1973-2024
リットーミュージックは、大滝詠一のレーベル“ナイアガラ・レコード”のディスコグラフィを網羅した書籍「All About Niagara 1973-2024」を、3月18日に発売する。A5判752ページ(予定)で、価格は5,940円。ナイアガラ・ロゴTシャツと、エレック時代の幻のシングル「朝からゴキゲン」の未公開音源による妄想復刻盤レコードが付属したDELUXE EDITION(予約商品)は12,540円。
大滝詠一が伝説のグループ「はっぴいえんど」(細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂)解散直後に設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年を記念して制作される書籍で、大滝ファンのバイブルとなっている「All About Niagara」の完全リニューアル改訂版。
今回の「All About Niagara 1973-2024」では、ナイアガラ・レコードのディスコグラフィに特化した内容となっており、各年代のリイシューを含めた全リリース作品を掲載。カセットテープやMDも単品作品としてフィーチャーしている。
さらに当時のポスターや広告も掲載。CITY POPアートを代表するその独自の世界観を堪能できる内容とした。
また希少なプロモ盤、未発売作品のテスト盤、門外不出の自作カセット&DATに至るまでオールカラーで掲載するなど、同レーベルの全貌を収めている。
監修は誌村宏明。カバー・アートワークは中山泰、デザインは岡田崇。
コンテンツ
・Discography Pre-Niagara
・Discography 1975-1980
・Discography 1981-1994
・Discography 1995-2013
・Discography 2014-2024
・Reissue Liner Notes
※旧版収録のコレクティング・ガイド、各種リスト、年譜等は未掲載