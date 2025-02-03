¿¿Åß¤Îº½Çù¤Ç¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¡¡¥â¥ó¥´¥ë¡¢200Æ¬¤¬¼ÀÁö
¡¡¡Ú¥ª¥à¥Î¥´¥Ó¶¦Æ±¡Û¥â¥ó¥´¥ëÆîÉô¥ª¥à¥Î¥´¥Ó¸©¤Î¥´¥Óº½Çù¤Ç2¡Á3Æü¡¢·×Ìó200Æ¬¤Î¥é¥¯¥À¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£É¹ÅÀ²¼10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¿¥³¥Ö¥é¥¯¥À¤¬¤â¤³¤â¤³¤ÎÌÓ¤ò¿¶¤êÍð¤·¤ÆºÇÄ¹Ìó15¥¥í¤ò¼ÀÁö¡£¥â¥ó¥´¥ë¤Î¿¿Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥é¥¯¥À¤ÎÌÓ¿¥Êª¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë25Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¥é¥¯¥Àº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç·×4²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬ÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥é¥¯¥À¤Ë¤è¤ëµåµ»¥Ý¥í¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇ¹â»þÂ®¤Ï50¥¥íÁ°¸å¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éË¬¤ì¤¿¥¿¡¼¥é¡¦¥Æ¥£¡¼¥Û¥ë¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£