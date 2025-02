【第75話】2月3日 無料公開

集英社は2月3日、阿賀沢紅茶氏によるマンガ「氷の城壁」第75話「解きほぐし」を「少年ジャンプ+」にて無料公開した。

75話では、前話から引き続き、ハンバーガーショップでの小雪と美姫の会話と、お互いが抱えていた誤解について描かれる。次回76話は2月10日に無料公開予定。また、2月3日現在、74話「聴取ー裏」、73話「聴取ー表」をはじめ、一部エピソードが無料公開中となっている。

【無料公開中(一部)】

第75話「解きほぐし」のページ

第74話「聴取ー裏」のページ

73話「聴取ー表」のページ

【あらすじ】

人と接するのが苦手で、他人との間を壁で隔ててしまう氷川小雪。高校では誰ともつるまずに1人で過ごしていたけど、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる雨宮ミナトと出会い――? 孤高の女子・小雪、学校の人気者・美姫、距離ナシ男子・ミナト、のんびり優しい雰囲気のヨータ。どこかちょっとこじれた4人の、もどかしい青春混線ストーリー!

