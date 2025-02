サザンオールスターズ最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』カバーアートに日本人形が登場

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■一夜限りのアルバム完成披露全収録曲プレミア試聴会『#サザンと夜遊び』2月22日開催決定

サザンオールスターズの最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』のカバーアートが解禁。さらにJFN全国38局ラジオ同時生放送でおくる一夜限りのアルバム完成披露全収録曲プレミア試聴会『#サザンと夜遊び』が開催されることが決定した。

全国13ヵ所を巡る全国アリーナ&ドームツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を敢行中のサザンオールスターズ。すでに石川、広島、神戸の3ヵ所を終え、各地を熱狂と感動の渦に巻き込んでいる。

3月19日にリリースされる10年ぶりのオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』は、サザンの46年を超える歩みの先に辿り着いた音楽的極致であり、今なおポップスを探究し続ける意欲が詰まった全14曲入り、会心のフルアルバム。

2月3日に解禁された今作のカバーアートを飾ったのは、“日本人形”。アルバムがリリースされる3月は桃の節句もあり、子ども達の幸せを願う春の季節でもある。古来より日本を見守り、人々の願いに寄り添い続けてきた日本人形ならではな繊細さ、侘び寂びが、ストレートな『THANK YOU SO MUCH』という英字タイトルと同居し、厳かでありながら、軽み(かろみ)を感じさせる1枚になっている。CDの完全生産限定盤は三方背のくるみケースとなるため、通常盤とはまた違った大きいサイズでのレイアウトとなり、アナログ盤はCDとは異なるアングルの写真が使用されたジャケットとなっている。

さらに、一夜限りのアルバム完成披露全収録曲プレミア試聴会『#サザンと夜遊び』が、2月22日22時30分からJFN38局で開催されることが決定。

2024年より、「お待ちいただき“THANK YOU SO MUCH”企画」と題してアルバムリリースに先駆けて、これまでにリリースされた15作のオリジナル・アルバムをリマスター配信、桑田のレギュラーラジオで毎週新曲をオンエアする企画、全国ツアーに帯同する形でアルバムを読んで楽しむ「よむ“THANK YOU SO MUCH”展」を開催するなど精力的な企画発信を行なってきた。その一環として、毎週土曜23時から桑田佳祐のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系列)の枠を拡大し、22時30分から23時55分までぶち抜きで特別に85分の番組を編成し、今回の試聴会を開催する。なお、日本ラジオ放送で発売前の作品をフルで全編、1番組でオンエアするのは史上初。radiko等でのタイムフリー聴取機能は一切なし、生放送1回だけのオンエアとなる。

SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」、3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想を募集する。日本全国、どこからでも誰でも参加することのできる特別な一夜。リリース前に、アルバムを通して聴くことができる貴重な機会をお聞き逃しなく。

番組情報

JFN全国38局『サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」』

02/22(土)22:30~23:55

リリース情報

2025.01.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜、ひらり」

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

アルバム完成披露 全収録曲プレミア試聴会『#サザンと夜遊び』特設ページ

https://www.tfm.co.jp/yoasobi/thank_you_so_much

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp