¡Ö¥¥ã¥Ð¾î¾¡¤ÁÈ´¤¥Ð¥È¥ë¡×À©¤·¤¿Æà·î¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡ÈÃë¤ÈÌë¡É¤ÇÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉ½¾ð
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬G¥ê¡¼¥°¡ª É±¥°¥éÊÔ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Æà·î¤¬¡¢3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù10¹æ¤ÎÎ¢É½»æ¡õ´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤¬¡¢Æ±»ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¡Û¡ÉÌë¡É¤ÏÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆà·î¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬G¥ê¡¼¥°¡ª É±¥°¥éÊÔ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿16¿Í¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¾¡¤ÁÈ´¤¥Ð¥È¥ë¡£¼¯»ùÅç¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡Öclub SPUR¡×¤ÎNo.1¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÆà·î¤¬¡¢¤³¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¸«»ö¡È½÷²¦¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ËÀÄ¶õ¤¬¸«¤¨¤ëÅÔ²ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤ÇºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÌë¤Î¥Í¥ª¥ó¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢ÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Æà·î¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024 ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ÎÂçÀ¾ÍÛ±©¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¡Û¡ÉÌë¡É¤ÏÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¡ÄÆà·î¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬G¥ê¡¼¥°¡ª É±¥°¥éÊÔ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿16¿Í¤Î¥¥ã¥Ð¾î¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¾¡¤ÁÈ´¤¥Ð¥È¥ë¡£¼¯»ùÅç¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡Öclub SPUR¡×¤ÎNo.1¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÆà·î¤¬¡¢¤³¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¸«»ö¡È½÷²¦¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ËÀÄ¶õ¤¬¸«¤¨¤ëÅÔ²ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤ÇºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÌë¤Î¥Í¥ª¥ó¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢ÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Æà·î¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅí·î¤Ê¤·¤³¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024 ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ÎÂçÀ¾ÍÛ±©¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£