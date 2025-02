ロックバンド・サザンオールスターズによる10年ぶり、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が3月19日にリリースされるのを前に、カバーアートが3日、ついに解禁となった。1月半ばに発売日と全収録曲が解禁され、完全生産限定盤の特典内容を除いて『THANK YOU SO MUCH』のラストピースとして伏せられていたのは、作品の顔となるカバーアート。暦の上で立春を迎えた、きょう3日に満を持して、ついに解禁された。今作のカバーアートを飾ったのは“日本人形”。アルバムがリリースされる3月は桃の節句もあり、子ども達の幸せを願う春の季節でもある。古来より日本を見守り、人々の願いに寄り添い続けてきた日本人形ならではな繊細さ、侘び寂びが、ストレートな『THANK YOU SO MUCH』という英字タイトルと同居し、厳かでありながら“軽み(かろみ)”を感じさせる1枚になっている。

CDの完全生産限定盤は三方背のくるみケースとなるため、通常盤とはまた違った大きいサイズでのレイアウトに。さらにアナログ盤においてはCDとは異なるアングルの写真が使用されたジャケットとなっており、表情が違うところにも注目だ。また、アルバム収録曲詳細とカバーアートがそろい、作品の中心となる情報が明らかになったことを受けて、JFN全国38局ラジオ同時生放送でおくる一夜限りのアルバム完成披露全収録曲プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」が2月22日午後10時30分から開催されることが決定した。昨年より「お待ちいただき“THANK YOU SO MUCH”企画」と題してアルバムリリースに先駆けて、これまでにリリースされた15作のオリジナル・アルバムをリマスター配信、桑田佳祐のレギュラーラジオで毎週新曲をオンエアする企画、全国ツアーに帯同する形でアルバムを読んで楽しむ「よむ“THANK YOU SO MUCH”展」を開催するなど精力的な企画発信を行なってきたサザンオールスターズ。その一環として、レギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系列 毎週土曜 後11:00)の枠を拡大し、午後10時30分から11時55分までぶち抜きで特別に85分の番組を編成し、今回の試聴会を開催する。アルバム全収録曲を一挙オンエアするアルバム完成披露プレミア試聴会「#サザンと夜遊び」だが、日本ラジオ放送史の中で発売前の作品をフルで全編、1番組でオンエアするのは史上初。radikoなどでのタイムフリー聴取機能は一切なし、生放送1回だけのオンエアとなる。SNSでは「#サザンと夜遊び」「#サザンオールスターズ」「#THANKYOUSOMUCH」、3つのハッシュタグでアルバムへの期待の声や感想を募集する。日本全国、どこからでも誰でも参加することのできる特別な一夜。リリース前に、アルバムを通して聴くことができる貴重な機会となる。