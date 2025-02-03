¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÊóÉü
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¤Ë¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÂÐÎ©¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï1Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë25¡ó¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¤Ë¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÐºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÂÐÎ©¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï1Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë25¡ó¤ÎÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£