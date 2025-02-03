¡ÖQC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤³¤È¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖQC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖQC¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖQuality Control¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
QC¤ÏÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ç°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸»º¹©Äø¤ò¸¡ºº¡¦¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤ä¸ÜµÒ¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØNEC¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô