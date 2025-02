株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、Nintendo Switch用ソフト『ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル(以下、ときメモ エモーショナル)』を2025年5月8日に発売することを発表。通常版とデジタルコンテンツが付属するデラックス版の予約が本日より開始された。「ときめきメモリアル」シリーズは、1994年にPCエンジン向けに第1作目が登場し、2024年にシリーズ30周年を迎えた恋愛シミュレーションゲームシリーズ。プレイヤーは、私立きらめき高校に入学し、自分を磨きながら個性豊かな女の子たちと学園生活を過ごす。

本作は、1995年に発売した『ときめきメモリアル〜forever with you〜』(PlayStation)を、“想い出をそのままNintendo Switchで楽しめる”をコンセプトに、当時と変わらない手触り・遊び心地を大切に残したリマスター作だ。キャラクターボイスは、『ときめきメモリアル〜forever with you〜』の音声を高音質化して使用。『ときめきメモリアル2』以降のシリーズではおなじみの、キャラクターたちが「声」で、プレイヤーの名前を呼んでくれる機能である「EVS(Emotional Voice System)を『ときメモ エモーショナル』にも搭載している。さらに、下校イベントやデートでのキャラクターイラスト(立ち絵、スチル)とウィンドウ内のフォントをオリジナルのものに切り替えることも可能。デラックス版は、ゲーム内で楽しめるデジタルコンテンツがセットになっており、「ノンテロップオープニング映像」「歴代BGM デジタルサウンドトラック」「キャラクターイラスト ギャラリー」を収録している。『ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル』は、Nintendo Switch向けに2025年5月8日発売予定。