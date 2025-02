ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの数原龍友が3日、体調不良のため、きょう午後5時から開催される「『True or Doubt』配信リリース記念 ミュージックライブパーティー」を欠席すると、所属のLDHが公式サイトで発表した。同サイトでは「【重要】数原龍友・2/3(月)「ミュージックライブパーティー」欠席のお知らせ」と題し、「本日2/3(月)17:00より開催いたします『True or Doubt』配信リリース記念 ミュージックライブパーティーですが、数原龍友は体調不良のため大事をとって欠席とさせていただくこととなりました」と発表。「つきましては、白濱亜嵐、片寄涼太、小森隼、佐野玲於、中務裕太の5人で生配信実施とさせていただきます」と伝えた。

続けて、「楽しみにしていた方には直前のお知らせとなり、申し訳ございません」と謝罪し、「ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします」と結んだ。「ミュージックライブパーティー」は、GENERATIONSの新曲「True or Doubt」の配信リリースを記念して、2月3日午後5時から各SNSサイトにてライブ配信を行うもの。午後8時までTikTok、YouTubeなどでさまざまなメディアで行われる。【スケジュール】後5:00〜後6:00 VOOM LIVE後6:00〜後7:00 StationHead(後6:30〜メンバー登場)後7:00〜後7:30 TikTok LIVE後7:30〜後8:00 YouTube LIVE