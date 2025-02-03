cosmosyが、デビューシングル「zigy=zigy」を2月7日18時に正式リリースする。また、ソニーミュージックエンターテイメントコリア（SMEK）とレーベル契約を締結し、グローバルな音楽活動を本格的に展開していくことを発表した。

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SMEKのチュ・ヨンチャン代表は、「cosmosyの独創的な音楽的カラーと潜在力を認め、世界中のリスナーに新たな魅力を届ける」と話し、レーベル契約の背景を説明。cosmosyの所属事務所であるDSNLのプロデューサーも「SMEKとの協業を通じて、cosmosyが世界的なガールズグループとして確立できるよう積極的にプロジェクトを推進していく」と付け加えた。

なお、cosmosyはデビューシングル「zigy=zigy」の正式リリースと同時に、公式YouTubeチャンネルなどを通じて多彩なコンテンツを公開し、世界中のファンと交流していく予定とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）