ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÄNCT WISH¡¦¥ê¥¯¡¢3·î³«Ëë¤Î8¥«¹ñ11¸ø±é¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÉüµ¢¤Ø
K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT WISH¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ê¥¯¤¬³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¡ªNCT WISH¤Î³ØÀ¸Éþ»Ñ
½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï2·î3Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¯¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¯¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÀÅ¤ò¼è¤Ã¤Æ·ò¹¯²óÉü¤ËÅØ¤á¡¢¸½ºß¤ÏÂÎÄ´¤¬Âç¤¤¯¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î³èÆ°Éüµ¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¯¤Î°Õ»Ö¤È°åÎÅ¿Ø¤Î½ê¸«¤ò´ð¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö2·îÃæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥·¥ª¥ó¡¢¥æ¥¦¥·¡¢¥¸¥§¥Ò¡¢¥ê¥ç¥¦¡¢¥µ¥¯¥ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¿Ê¤á¡¢¥ê¥¯¤Ï3·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in¡Ù¤È¡¢¾åÈ¾´üÃæ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîµÚ¤Ó³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¦·×²è¤À¡×¤È¡¢¥ê¥¯¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ê¥¯¤Ë²¹¤«¤¤±þ±ç¤È·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤â¥ê¥¯¤¬¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥¯¤Ï2003Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯2·î¤ËNCT WISH¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î22Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢NCT WISH¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in¡×¤Ï¡¢3·î21¡Á23Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î5¡Á6Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢12Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡¢5·î3Æü¤Ë¹á¹Á¡¢17Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢24Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¡¢31Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢6·î7Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤È8¥«¹ñ11¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£