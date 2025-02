発売30周年を迎えた恋愛シュミレーションゲーム『ときめきメモリアル』シリーズより、Nintendo Switch用ソフト『ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル』が5月8日に発売することが決定した。本作は、“想い出をそのままNintendo Switch(TM)で楽しめる”をコンセプトに、当時と変わらない手触り・遊び心地を大切に残した『ときめきメモリアル〜forever with you〜』のリマスター作品。

キャラクターボイスは、前作の音声を高音質化し、『ときめきメモリアル2』以降のシリーズではおなじみの、キャラクターたちが「声」で、プレーヤーの名前を呼んでくれる機能であるEVS(Emotional Voice System)を搭載。また、下校イベントやデートでのキャラクターイラスト(立ち絵、スチル)とウィンドウ内のフォントの切り替えも可能となっている。通常版のほか、ゲーム内で楽しめるデジタルコンテンツが付属するデラックス版も登場。きょう3日より予約が開始している。また『ときメモ』30周年を記念して、オリジナル新曲を収録したキャラクターソングCD BOX『ときめきメモリアル The 30th Anniversary 〜forever smile〜』の発売が決定。コナミスタイル限定発売となる。さらに、ファンミーティング 『ときめきのホームルーム』(主催:TOKYO MX)が3月13日に開催されることも決定。きょう3日より受付を開始している。『ときめきメモリアル』シリーズは1994年にPCエンジン向けに第1作目が登場し、2024年にシリーズ30周年を迎えた恋愛シミュレーションゲームシリーズ。プレーヤーは、私立きらめき高校に入学し、自分を磨きながら個性豊かな女の子たちと学園生活を過ごす。1995年に発売した『ときめきメモリアル〜forever with you〜』(PlayStation(R)用ソフト)は、1994年発売の『ときめきメモリアル』(PCエンジン用ソフト)のグラフィックやサウンドなどをパワーアップさせた作品となっている。■『ときめきメモリアル〜forever with you〜 エモーショナル』収録内容※パッケージ版・DL版ともに内容は同じ・通常版メーカー希望小売価格:6600円収録内容:ゲーム本編・デラックス版メーカー希望小売価格:9680円収録内容:ゲーム本編、ノンテロップ オープニング映像、歴代BGM デジタルサウンドトラック、キャラクターイラストギャラリー