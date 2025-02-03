　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41525.10　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41077.22　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40955.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40587.67　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40416.62　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40411.44　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39867.57　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39756.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39650.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39340.81　　均衡表転換線(日足)
39323.70　　25日移動平均線
39267.33　　6日移動平均線
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39226.96　　均衡表基準線(日足)
39095.42　　13週移動平均線
39085.06　　均衡表雲上限(日足)
39030.89　　75日移動平均線
38984.77　　均衡表雲下限(日足)
38779.83　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38712.81　　26週移動平均線
38635.08　　200日移動平均線

38520.09　　★日経平均株価3日終値

38434.82　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38235.96　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37775.37　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37774.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37692.09　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37113.62　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36837.94　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35900.51　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　37.23(前日57.46)
ST.Slow(9日)　　49.04(前日55.77)

ST.Fast(13週)　 59.53(前日59.12)
ST.Slow(13週)　 57.82(前日56.18)

［2025年2月3日］

株探ニュース