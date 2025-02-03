【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41525.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41077.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40955.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40587.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40416.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40411.44 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39867.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39756.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39650.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39340.81 均衡表転換線(日足)
39323.70 25日移動平均線
39267.33 6日移動平均線
39226.96 均衡表転換線(週足)
39226.96 均衡表基準線(日足)
39095.42 13週移動平均線
39085.06 均衡表雲上限(日足)
39030.89 75日移動平均線
38984.77 均衡表雲下限(日足)
38779.83 ボリンジャー:-1σ(25日)
38712.81 26週移動平均線
38635.08 200日移動平均線
38520.09 ★日経平均株価3日終値
38434.82 ボリンジャー:-1σ(13週)
38235.96 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37823.05 均衡表基準線(週足)
37775.37 ボリンジャー:-1σ(26週)
37774.22 ボリンジャー:-2σ(13週)
37692.09 ボリンジャー:-3σ(25日)
37113.62 ボリンジャー:-3σ(13週)
36837.94 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35900.51 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 37.23(前日57.46)
ST.Slow(9日) 49.04(前日55.77)
ST.Fast(13週) 59.53(前日59.12)
ST.Slow(13週) 57.82(前日56.18)
［2025年2月3日］
株探ニュース