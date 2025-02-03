

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41525.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41077.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40955.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40587.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40416.62 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40411.44 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39867.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39756.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39650.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39340.81 均衡表転換線(日足)

39323.70 25日移動平均線

39267.33 6日移動平均線

39226.96 均衡表転換線(週足)

39226.96 均衡表基準線(日足)

39095.42 13週移動平均線

39085.06 均衡表雲上限(日足)

39030.89 75日移動平均線

38984.77 均衡表雲下限(日足)

38779.83 ボリンジャー:-1σ(25日)

38712.81 26週移動平均線

38635.08 200日移動平均線



38520.09 ★日経平均株価3日終値



38434.82 ボリンジャー:-1σ(13週)

38235.96 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37823.05 均衡表基準線(週足)

37775.37 ボリンジャー:-1σ(26週)

37774.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

37692.09 ボリンジャー:-3σ(25日)

37113.62 ボリンジャー:-3σ(13週)

36837.94 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35900.51 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 37.23(前日57.46)

ST.Slow(9日) 49.04(前日55.77)



ST.Fast(13週) 59.53(前日59.12)

ST.Slow(13週) 57.82(前日56.18)



［2025年2月3日］



株探ニュース

