ACIDMAN、7度目の日本武道館公演を記念して過去6回のライブ映像を毎月無料公開
ACIDMANが10月26日、7年振り7度目の日本武道館公演を開催する。これを記念して、過去6回開催された日本武道館ワンマンのライブ映像作品をYouTube無料公開する。
◆ACIDMAN 動画 / 画像
公開されるのは、ACIDMAN初武道館公演となった2007年のアルバム『green chord』リリースツアーファイナルから、2018年のアルバム『Λ』のリリースツアーファイナルまで、映像化発売されている6作品全て。2月1日より毎月1回、それぞれ1ヶ月の期間限定となる。
ACIDMANは日本武道館公演を含む全国ツアー＜This is ACIDMAN 2025＞を3月20日(木/祝)のZepp Nagoyaよりスタートさせる。楽曲投票やセットリスト公開など、今後も続々と発表が控えているとのことだ。
■日本武道館公演YouTube無料公開
無料公開 / 先着先行受付期間：2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59
▼＜A beautiful greed＞ in 日本武道館
無料公開 / 先着先行受付期間：3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59
▼＜ALMA＞ in 日本武道館
無料公開 / 先着先行受付期間：4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59
▼＜新世界＞ in 日本武道館
無料公開 / 先着先行受付期間：5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59
▼＜有と無＞ in 日本武道館
無料公開 / 先着先行受付期間：6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59
▼＜Λ＞ in 日本武道館
無料公開 / 先着先行受付期間：7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59
■＜ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"＞
04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside
05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka
05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS
06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama
06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS
07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo
07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越
10月26日(日) 東京・日本武道館
■＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2025＞
▼チケット
8,800円／税込
※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料
※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付
■＜ACIDMAN presents SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-＞
URL：https://sai-fes.jp/photoexhibition/
▼展示アーティスト ※50音順
ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +
▼MC ※50音順
岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己
▼フォトグラファー
AZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)
協力：東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.
関連リンク
◆ACIDMAN MOBILE
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◆ACIDMAN オフィシャルTikTok
◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜This is ACIDMAN 2025＞ 特設サイト
◆＜SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-＞ 特設サイト