ACIDMANが10月26日、7年振り7度目の日本武道館公演を開催する。これを記念して、過去6回開催された日本武道館ワンマンのライブ映像作品をYouTube無料公開する。公開されるのは、ACIDMAN初武道館公演となった2007年のアルバム『green chord』リリースツアーファイナルから、2018年のアルバム『Λ』のリリースツアーファイナルまで、映像化発売されている6作品全て。2月1日より毎月1回、それぞれ1ヶ月の期間限定となる。

■日本武道館公演YouTube無料公開



▼<green chord> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59▼<A beautiful greed> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59▼<ALMA> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59▼<新世界> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59▼<有と無> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59▼<Λ> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59