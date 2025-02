全国のスシローにて、豊洲の目利きと江戸前の技を全国のスシローで楽しめる「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催中!

豊洲の鮪専門の仲卸が厳選した天然本鮪の盛り合わせや、受け継がれる“江戸前の技”が詰まったお寿司が登場しています☆

天下の魚市場 豊洲×スシロー

開催日:2025年1月29日(水)〜

実施店舗:全国のスシロー

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した回転すし「スシロー」では、豊洲の目利きと江戸前の技を楽しめる「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催!

豊洲に店舗を構える、生本鮪を中心に天然や養殖、冷凍など、様々な鮪を取り扱う鮪専門の仲卸「米彦(こめひこ)」が厳選した本鮪や、築地時代より変わらず行列の絶えない、有名人も通う老舗寿司店「大和寿司(だいわずし)」による江戸前すしの盛り合わせが楽しめるフェアです。

豊洲の鮪専門の仲卸「米彦」厳選!「豊洲 天然本鮪6貫盛り」

価格:1,120円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜2月16日(日)

内容:大とろ、中とろ、ねぎとろ包み、中とろ焦がし醤油、赤身、漬け赤身(煮切り醤油)

販売予定総数:52万食

「豊洲 天然本鮪6貫盛り」は、鮪の目利きで知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が厳選した天然本鮪の盛り合わせです。

大海原を泳ぐ天然の本鮪は身が引き締まり、脂が程よくのっているのが特長で、今回はその中でも鮪を専門に取り扱う「米彦」が選別した上質な本鮪を使用しています。

天然だからこそスッキリとした脂がとろける「大とろ」、鮪ならではの香りと旨みが味わえる「赤身」、煮切り醤油で漬けにしてさらに旨みを引き出した「漬け赤身」、赤身と脂のバランスが良い「中とろ」と、炙りにした「中とろ焦がし醤油」、粒感を残したねっとり食感の「ねぎとろ包み」と、6つの仕立てで本鮪を堪能できます☆

※店舗によって価格が異なります

※但し販売予定総数が完売次第終了

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

豊洲の鮪専門の仲卸「米彦」厳選!「豊洲 天然本鮪赤身」

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜2月16日(日)

販売予定総数:133万食

鮪ならではの香りと旨みが味わえる、本鮪の赤身。

※但し販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

豊洲の鮪専門の仲卸「米彦」厳選!「豊洲 天然本鮪中とろ」

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜2月16日(日)

販売予定総数:132万食

赤身と脂のバランスが良い、人気の中とろ。

※但し販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

豊洲の鮪専門の仲卸「米彦」厳選!「豊洲 天然本鮪大とろ」

価格:360円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜2月16日(日)

販売予定総数:36万食

スッキリとした脂がとろける大とろ。

本鮪の貴重な部位が気軽に楽しめます。

※但し販売予定総数が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※写真はイメージです

豊洲の名店「大和寿司」監修「江戸前の匠すし5種盛り」

価格:880円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜

内容:漬け赤身(煮切り醤油)、あじの酢洗い、たこ 煮詰めがけ、ふっくら煮穴子 煮詰めがけ、塩いくらといか細巻

販売予定総数:28万食が完売次第終了

築地の時代から60年の歴史を持つ豊洲の名店「大和寿司」監修の「江戸前の匠すし5種盛り」

匠の技でネタの良さを引き出した江戸前すしを盛り合わせています。

煮切り醤油で漬けにした「漬け赤身」、

店内で酢洗いした「あじ」、

煮詰めを塗った「たこ」、

煮詰めとの相性が良いふっくら柔らかい「穴子」、

塩いくらのコクと塩味が合う「塩いくらといかの細巻」と、江戸前すし5種が楽しめます。

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※お持ち帰り対象外

老舗玉子焼専門店「丸武」監修の伊達巻を使用「伊達巻&和スイーツ盛り合わせ」

価格:330円(税込)〜

販売期間:2025年1月29日(水)〜

販売予定総数:22万食が完売次第終了

豊洲にも店舗を構える創業100年の老舗玉子焼専門店「丸武」監修の伊達巻を使用した、新感覚の和スイーツも登場。

伊達巻と宇治抹茶を使用したコク深いアイスと、

スシローの大学いもの盛り合わせが楽しめます。

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※お持ち帰り対象外

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※写真はイメージです

豊洲の名店が厳選した本鮪や、監修した寿司、スイーツが味わえる!

「天下の魚市場 豊洲×スシロー」は、2025年1月29日(水)より全国のスシローにて開催です。

