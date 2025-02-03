楽天ブックスにてBANDAI SPIRITSの可動フィギュア「METAL ROBOT魂 龍王丸」などが予約開始！

【楽天ブックス：BANDAI SPIRITSフィギュア商品】2月3日16時 予約開始

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MASHIN＞ 龍王丸」

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSのフィギュア商品の予約受付を開始している。

今回予約が開始された商品は、「魔神英雄伝ワタル」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MASHIN＞ 龍王丸」や、「がんばれ!!ロボコン」より「超合金 ロボコン 50周年記念復活バージョン」、「遊☆戯☆王5D's」より「S.H.MonsterArts スターダスト・ドラゴン」がラインナップ。

その他にも「ドラゴンボール」シリーズより「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空ー超ー / スーパーサイヤ人孫悟飯ー悟空を超えた戦士ー / スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジーター貫き通すサイヤ人の誇りー」や、「鬼滅の刃」より「S.H.Figuarts 猗窩座」、「ベルセルク」より「S.H.Figuarts ガッツ（鷹の団）」、「マジンガーZ」より「無敵の王者 ジャンボマシンダー マジンガーZ」など再販商品も含めて計15製品が対象となっている。

「超合金 ロボコン 50周年記念復活バージョン」

「S.H.MonsterArts スターダスト・ドラゴン」

「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空ー超ー」

「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟飯ー悟空を超えた戦士ー」

「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジーター貫き通すサイヤ人の誇りー」

「S.H.Figuarts 猗窩座」

「S.H.Figuarts ガッツ（鷹の団）」

「フィギュアーツZERO モモ」

「ジャンボマシンダー 無敵の王者 ジャンボマシンダー マジンガーZ」

「ポピニカ ホバーパイルダー号」

「PROPLICA 日輪刀（竈門炭治郎）煉獄杏寿郎の鍔ver.」

「LUFFY's 冒険の記憶 [Vol.1] (BOX)」

「S.H.Figuarts ゾフィー（再販版）」

「S.H.Figuarts ウルトラマンタロウ（再販版）」

(C)サンライズ・R

(C)石森プロ・東映

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)バードスタジオ／集英社 (C)「2018 ドラゴンボール超」製作委員会

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎／集英社

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C) 円谷プロ