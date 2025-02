【モデルプレス=2025/02/03】TBSでは、2月10日と2月20日に特別番組「その道のプロが選ぶ本当のNo.1 プロフェッショナルランキング」を放送。2月10日よる9時からの2時間生放送では、芸能人ダンサー大会「KING OF DANCE」を開催し、第1弾として、グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)の木村柾哉、THE RAMPAGEの浦川翔平、GENERATIONSの中務裕太が出演することが発表された。

◆「KING OF DANCE」芸能界のダンス自慢たちが集結

◆「KING OF DANCE」浦川翔平・木村柾哉・中務裕太が登場

◆2月20日は「本当に歌のうまい歌手ランキング」開催

本番組は、その道を極めたプロフェッショナルたちが“ガチ投票”で決定した「本当のランキング」を生放送で発表していくランキング番組。2月10日よる9時からの2時間生放送では、「KING OF DANCE」と題し、芸能界のダンス自慢たちが集結しNo.1を決める、芸能人ダンサー大会を開催する。審査員を務めるのは、プロダンサー・振付師として活躍するダンスのプロフェッショナルたち。 独創性・ミュージカリティ・構成力・振り付け・シンクロ率・エンタメ性などの評価基準をもとに、忖度なしのガチ審査を行う。今回、数ある芸能事務所に「KING OF DANCE」参加者を募ったところ、5人の芸能人ダンサーたちが参戦を表明。このたび、第1弾として3人の参加者を発表する。参戦を表明した芸能人ダンサーは、ダンス歴20年の浦川。ダンス歴わずか2年で高校ダンス部の全国大会で準優勝し、ロサンゼルス大会に出場した経験をもつ木村。そして、本格的なダンス指導を提供するEXPG高等学院の2代目学長も務める中務である。さらに、あの人気グループからもダンス自慢が参戦を表明。残る参加者は、近日発表となる。「KING OF DANCE」参加者たちには、様々なダンススキルや能力が問われるステージが用意される。1st ROUNDは【プロデュースバトル】と題し、ダンスのプロデュース力を審査。選曲は自由で、参加者本人以外のサポートメンバーを4人まで登用可能。参加者自身が所属するグループのメンバー登用もOKだ。どんなサポートメンバーを連れて、パフォーマンスするのか。2nd ROUNDは【テーマダンスバトル】と題し、課題曲10曲の中から1曲を選んでソロダンスで魅せるステージ。そして、FINAL ROUNDでは、自身が最も得意とする渾身のダンスを披露。己の実力のみで真剣勝負を繰り広げる。初代KINGに輝くのは一体誰なのか。また、参加者のダンスパフォーマンスを忖度なしでガチ審査するダンスのプロフェッショナルたちは、KAZtheFIRE (Dr.SWAG, RHT./プロダンサー・振付師)、カリスマカンタロー (プロダンサー・D.LEAGUE創設者)、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO(プロダンサー・振付師)、Ruu(プロダンサー・振付師)の5人。そして真剣勝負を見届ける支配人には、芸歴50年以上を誇る、芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターを務めるのは、アイドルのプロフェッショナル・中島健人だ。また、スタジオパネラーとして、アンミカ、チョコレートプラネット、櫻坂46の松田里奈が華を添える。2月20日よる8時からは「プロの声楽家が選ぶ 本当に歌のうまい歌手ランキング」が生放送。歌唱を知り尽くしているプロの声楽家が、【30代以下ブロック】【40代以上ブロック】の2部門のランキングを生放送で発表していく。誰もが知るあの有名アーティストは何位にランクインするのか。 そして、スタジオでは一夜限りのSP生歌唱のステージも行われる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】