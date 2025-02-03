【バスケ】将来の男子日本代表強化に向けた「ディベロップメントキャンプ」参加メンバー２２人　Ｂリーグで活躍中の大学生のほか福岡大大濠・渡邉怜音、八王子・十返翔里の高校生２人も選出！

オリンピックイヤーを終えて一区切り、更なる日本バスケットボールの発展のために若き世代の台頭が期待されるＡＫＡＴＳＵＫＩ ＪＡＰＡＮ（バスケットボール日本代表）。ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、男子日本代表の継続的かつ将来的な強化を目的として、２月３日からの若手選手を中心とした「２０２４年度男子日本代表チーム ディベロップメントキャンプ」に参加するメンバー２２人を発表しました。





注目のメンバーには、大学在学中に特別指定選手としてＢリーグで活躍する選手たちや、レベルの高い関東大学バスケットボールリーグ（１部）で活躍する選手を中心に選出。関西からは、去年末、神奈川大学を１年で中退しプロとして滋賀レイクスに入団した１９歳の長谷川比源選手や、兵庫県の淡路島出身で大東文化大学で活躍、佐賀バルーナーズに特別指定選手として加わっている富山仁貴選手。そのほか、高校生からは、アジアカップ予選を戦う日本代表にも選出されている福岡大大濠高校の渡邉伶音選手と、去年末のウインターカップで１試合３４点と抜群の得点力をみせた八王子学園八王子高校の十返翔里選手の２人が選出されました。トム・ホーバスＨＣの指導のもと、日本の若き才能がどんな成長曲線を描いていくのか、この後の進化に期待です。▼２０２４年度バスケットボール男子日本代表ディペロップメントキャンプ参加メンバー（氏名・ポジション・身長・体重・所属）１ 前野幹太 ＰＦ １９４ ９０ 東海大学／横浜ビー・コルセアーズ２ 淺野ケニー ＳＦ １９８ ８７ 専修大学／群馬クレインサンダーズ３ 山内ジャヘル琉人 ＳＧ １９０ ９６ 大東文化大学／川崎ブレイブサンダース４ 米須玲音 ＰＧ １７７ ７５ 日本大学／川崎ブレイブサンダース５ ジャンローレンスＪｒ・ハーパー ＰＧ １８１ ８２ 東海大学／サンロッカーズ渋谷６ 富山仁貴 ＰＦ １９５ ９８ 大東文化大学／佐賀バルーナーズ７ 田中流嘉洲 ＰＦ １９６ ９０ 大東文化大学８ 新井楽人 ＳＦ １９０ ８０ 日本大学９ 内藤晴樹 ＰＧ １８７ ８１ 白鴎大学／秋田ノーザンハピネッツ１０ 境アリーム Ｃ １９８ ９０ 白鴎大学１１ 山田哲汰 ＰＧ １８８ ７８ 日本大学１２ 小澤飛悠 ＳＧ １９０ ９５ 日本体育大学１３ 広瀬洸生 ＳＧ １８９ ８１ 青山学院大学１４ 坂本康成 ＳＧ １９４ ８５ 筑波大学１５ 星川開聖 ＳＦ １９４ １００ 宇都宮ブレックス１６ 武藤俊太朗 ＳＦ １９０ ８５ 明治大学１７ 長谷川比源 ＰＦ ２０２ ８５ 滋賀レイクス１８ ウィリアムスショーン莉音 ＰＦ １９７ ９３ 白鴎大学１９ 大舘秀太 Ｃ ２００ ９２ 東海大学九州２０ 深澤桜太 ＰＦ １９８ ９５ 中央大学２１ 渡邉伶音 Ｃ ２０６ ９７ 福岡大大濠高校／アルティーリ千葉２２ 十返翔里 ＳＦ １９１ ７６ 八王子学園八王子高校