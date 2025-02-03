【バスケ】将来の男子日本代表強化に向けた「ディベロップメントキャンプ」参加メンバー２２人 Ｂリーグで活躍中の大学生のほか福岡大大濠・渡邉怜音、八王子・十返翔里の高校生２人も選出！
オリンピックイヤーを終えて一区切り、更なる日本バスケットボールの発展のために若き世代の台頭が期待されるＡＫＡＴＳＵＫＩ ＪＡＰＡＮ（バスケットボール日本代表）。ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、男子日本代表の継続的かつ将来的な強化を目的として、２月３日からの若手選手を中心とした「２０２４年度男子日本代表チーム ディベロップメントキャンプ」に参加するメンバー２２人を発表しました。
▼２０２４年度バスケットボール男子日本代表ディペロップメントキャンプ参加メンバー（氏名・ポジション・身長・体重・所属）
１ 前野幹太 ＰＦ １９４ ９０ 東海大学／横浜ビー・コルセアーズ
２ 淺野ケニー ＳＦ １９８ ８７ 専修大学／群馬クレインサンダーズ
３ 山内ジャヘル琉人 ＳＧ １９０ ９６ 大東文化大学／川崎ブレイブサンダース
４ 米須玲音 ＰＧ １７７ ７５ 日本大学／川崎ブレイブサンダース
５ ジャンローレンスＪｒ・ハーパー ＰＧ １８１ ８２ 東海大学／サンロッカーズ渋谷
６ 富山仁貴 ＰＦ １９５ ９８ 大東文化大学／佐賀バルーナーズ
７ 田中流嘉洲 ＰＦ １９６ ９０ 大東文化大学
８ 新井楽人 ＳＦ １９０ ８０ 日本大学
９ 内藤晴樹 ＰＧ １８７ ８１ 白鴎大学／秋田ノーザンハピネッツ
１０ 境アリーム Ｃ １９８ ９０ 白鴎大学
１１ 山田哲汰 ＰＧ １８８ ７８ 日本大学
１２ 小澤飛悠 ＳＧ １９０ ９５ 日本体育大学
１３ 広瀬洸生 ＳＧ １８９ ８１ 青山学院大学
１４ 坂本康成 ＳＧ １９４ ８５ 筑波大学
１５ 星川開聖 ＳＦ １９４ １００ 宇都宮ブレックス
１６ 武藤俊太朗 ＳＦ １９０ ８５ 明治大学
１７ 長谷川比源 ＰＦ ２０２ ８５ 滋賀レイクス
１８ ウィリアムスショーン莉音 ＰＦ １９７ ９３ 白鴎大学
１９ 大舘秀太 Ｃ ２００ ９２ 東海大学九州
２０ 深澤桜太 ＰＦ １９８ ９５ 中央大学
２１ 渡邉伶音 Ｃ ２０６ ９７ 福岡大大濠高校／アルティーリ千葉
２２ 十返翔里 ＳＦ １９１ ７６ 八王子学園八王子高校