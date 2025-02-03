5ºÐÄ¹½÷¤ÎÇ¾À¤Þ¤Ò¤ò¸øÉ½¡¦Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢²ð¸îÍÑ¤À¤Ã¤³¤Ò¤â¤ò»È¤¤Æ¦¤Þ¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê½Õ¤ò¤à¤«¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¡Ê39¡Ë¤¬2Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ð¸îÍÑÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ÈÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ð¸îÍÑÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¹½÷¤ÈÆ¦¤Þ¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡5ºÐ¤È2ºÐ¡¢2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌø¸¶¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÃ»²¼»èÁõ¶ñ¡×¤ä¡Ö»ÑÀªÊÝ»ýÁõÃÖ¡×¤Ê¤É¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÇ¾À¤Þ¤Ò¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÀáÊ¬¤À¤Í¡Á¡£Ä¹½÷¤ò²ð¸îÍÑÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¥·¥ç¥ë¥é¥¯¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÆ¦¤Þ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡½÷¤Ïµ´¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ø¤³¤ï¤¤¡Á¡ª¡ª¡Ù¤ÈÂçµã¤¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¤Ëµ´¤Î´é¤ò¤«¤¤¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ¦¤ò¥Ý¥ê¥Ý¥ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁÝ½üµ¡¤«¤±¤Æµ´Å±¼ý¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê½Õ¤ò¤à¤«¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È²ÈÂ²¤ÇÆ¦¤Þ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆ¦¤Þ¤¡×¡Ö¤ªÌÌÌµ¤·¤Î²ÄÆà»Ò¥Þ¥Þ¤Ï¥É¥ê¥Õ¤Î¥³¥ó¥È¡×¡ÖËÜµ¤ÅÙ¤¬ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë