ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、遊び心たっぷりに空間を演出してくれる、ディズニーデザイン「腕時計のようなデザインの掛け時計」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「腕時計のようなデザインの掛け時計」ミッキーマウス

© Disney

価格:10,990円(税込)

サイズ:幅約20.5×高さ約35×厚み約3.5cm

製品重量:約260g

主材:シナ合板、MDF、布貼り繊維板(MDF)<塗装:ウレタン樹脂塗装>

時間精度:平均月差±30秒以内

単三乾電池1個使用(別売り)

付属品:お試し用電池(単三乾電池1個)、壁掛け用木ネジ1本

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインの掛け時計。

まるで腕時計のようななデザインがとってもユニークで、空間にインパクトをプラスしてくれます!

「ミッキーマウス」はパイカットアイのレトロなタッチなのもポイント◎

腰に手をあてたポーズがかわいさ満点です。

© Disney

本体は木製でナチュラルな雰囲気。

木のぬくもりが感じられ、あたたかみがあります☆

© Disney

文字盤は凹凸のあるキャンバス地風の素材に。

時計は付属のネジを使って壁にかけることができます。

電池式なのでコンセントの位置に左右されず、好きな場所に飾れるのもうれしい!

大きな腕時計のようなデザインが存在感があって可愛い。

遊び心たっぷりに空間を演出してくれる、ディズニーデザイン「腕時計のようなデザインの掛け時計」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

