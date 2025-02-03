¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à300¼ï°Ê¾å¤¬½¸·ë¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥×¥ì¡¼¥È¤â
Á´¹ñ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ 2025¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)¤«¤é2·î25Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬½¸¤¦¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×¡£ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Ï¡¢180°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤·¡¢Ìó300¼ïÎà¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù
ÃíÌÜ¤Ï¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óBAR47¡×¡£Á´¹ñ47¼ïÎà¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤«¤é¹¥¤¤Ê5¼ïÎà¤òÁª¤Ó¡¢¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥È¤À¡£ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤Ò¤È¤Ò¤é¡×¡¢Æî¤Ï²Æì¤Î¹õÅü¤äËªÌª¡¢Íñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤®¤ä¡×¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î°ïÉÊ¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÈÀ¤³¦½é¡É¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀìÍÑAI¾ÆÀ®µ¡¤òÀßÃÖ
¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀìÍÑAI¾ÆÀ®µ¡¡Ö¥Æ¥ª(THEO)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Æ¥ª¡×¤¬¾Æ¤¤¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ
¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ
´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)¡Á2·î25Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ 8³¬ ºÅ»ö¾ì
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-1-25
»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¾¦ÉÊÎã¡§
¡¦¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óBAR47¡×(¹¥¤¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó5¼ï) 1»® 510±ß¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¢¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï½ªÎ»»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯(¥³¡¼¥Ò¡¼¡§¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹/¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼) 150±ß
¡¦¥Æ¥ª¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó(1¸Ä) 432±ß¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
¾Æ¤¤¢¤¬¤ê»þ´Ö¡10:30¡Á¢11:30¡Á£12:30¡Á¤13:30¡Á¥14:30¡Á¦15:30¡Á§16:30¡Á¨17:30¡Á©18:30¡Á
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¡¼¥¹ ½ÐÅ¹°ìÍ÷
ËÌ³¤Æ»(Haus Von Frau Kurosawa¡¦¾®Ã®ÀÐÂ¢¥Ð¥¦¥à¡Ò¼Â±é¤¢¤ê¡Ó¡¦ÊÆÊ´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó ring ring)¡¿»³·Á¸©(¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎCOMERU)¡¿°ñ¾ë¸©(¥¢¥È¥ê¥¨ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ü¥¢)¡¿·²ÇÏ¸©(BAUMEN BROTHERS)¡¿ºë¶Ì¸©(Â¼ÅÄ²°)¡¿ÅìµþÅÔ(Toki-Tokyo Baumkuchen)¡¿¿ÀÆàÀî¸©(¥Ù¥ë¥°¤Î4·î¡¦MYSTAR BASE)¡¿ÀÐÀî¸©(¥Ä¥¥È¥ï by meigetsudo¡¦OHAKO KANAZAWA)¡¿»³Íü¸©(¥¨¥¤¥È¥Ð¥¦¥à¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥¶¡¦¥¨¥ì¥ó)¡¿°¦ÃÎ¸©(ÁÏºîÅí²Û Åí²ÖÄâ¡Ò¼Â±é¤¢¤ê¡Ó¡¦¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Ì)¡¿»°½Å¸©(AngelStickBaumKuchen¡¦¿ðÊõ¸®Î¶Çµ¾¸¥Ð¥¦¥à¡Ò¼Â±é¤¢¤ê¡Ó)¡¿¼¢²ì¸©(¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨)¡¿Ê¼¸Ë¸©(CIRUELA CIRCULO¡¦´ÝÊ¡¥Ð¡¼¥à)¡¿¹Åç¸©(Ý« kunugi¡Ò¼Â±é¤¢¤ê¡Ó)¡¿Ê¡²¬¸©(¥¢¥È¥ê¥¨¥¤¥È)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à300¼ï°Ê¾å¤¬½¸·ë¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥×¥ì¡¼¥È¤â