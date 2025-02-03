Ãæ»³Í¥ÇÏ¥é¥¤¥Ö¤Ë7WEST&TOP Kids¤¬½¸·ë¡ª¿À»³ÃÒÍÎ¡¦Æ£°æÎ®À±¡¦¾®ÂíË¾¡¦½Å²¬Âçµ£¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¨¥â¤¹¤®¤ëÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«
¢£¿À»³ÃÒÍÎ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÀÄ½Õ½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³Í¥ÇÏ¡¦¿À»³ÃÒÍÎ¡¦Æ£°æÎ®À±¡¦¾®ÂíË¾¡¦½Å²¬Âçµ£¤Î¡ØGOOD VIBES¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～④
Ãæ»³Í¥ÇÏ¤ÎSTARTO ENTERTAINMENTÆÈÎ©Á°¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¡ØYUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES¡Ù¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ7WEST¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡¦Æ£°æÎ®À±¡¦¾®ÂíË¾¡¦½Å²¬Âçµ£¤¬½¸·ë¡£
WEST.¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÉñÂæÎ¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¿À»³¡õÆ£°æ¡õ¾®Âí¤ÏÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡ØYUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES¡Ù¤ÏÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Ûー¥ë¡Ê1·î12～13Æü¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Ûー¥ë¡Ê1·î28～29Æü¡Ë¤È¤Þ¤ï¤ê¡¢1·î31Æü¤ËÂçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
WEST.¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î7WEST¡£5¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ø·¯¤Îæ«¤À¤±¸¸¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥¸¥´¥í¥¤¥º¥à¡Ù¡×¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï5¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½Å²¬¤¬¡ÖSNS¤Ë¤¹¤°¤¢¤¬¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢Æ£°æ¤¬¡Öº£Æü¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¡¢¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤¢¤¬¤ë¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢Ãæ»³¤¬Çï¼ê¡£¾®Âí¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ú¥³¥ê¡£
½Å²¬¤â¡Ö²¶¤é¤â¸«¤¿¤¤¡×¡¢¿À»³¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤«¡¢¾®Âí¤¬¡ÖÍ¥ÇÏ¤¬¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡ª¡©¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£³Ú¤·¤ß¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÃæ»³¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¢¤ÎÉ½¾ð¤ò±ÇÁü¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ëÆ£°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡ÖËÜÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤ï¤ê¤È¤¹¤° WESTube¤Ë¤Æ¸ø³«!!!!!!!¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¿À»³¤Ï¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢¥Ôー¥¹¤¹¤ëÆ£°æ¡¢Ãæ»³¤ò»Ø¤¹¿À»³¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ÎÃæ»³¡¢Ãæ»³¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯½Å²¬¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤¹¤ë¾®Âí¤¬ÊÂ¤ó¤À¡È7WEST¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸¤ä¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤â¤â¤¦¥¢¥é¥µー¤ä¤Ç¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌá¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÀÄ½Õ½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍ¥ÇÏÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£18Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡×
¡Ö#Ãæ»³Í¥ÇÏw7WEST¡×
¡Ö#·ã¥¨¥â¡×
¡Ö#ÀÄ½Õ¡×
¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡õ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¡£
¤µ¤é¤ËÃæ»³¡¦¿À»³¡¦Æ£°æ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö#Topkids¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î3¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃæ»³¤È¿À»³¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æ¤Ï
¡Ö#Ãç´Ö¡×
¡Ö#¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡×
¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë¡¢Ãæ»³¤Î¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Ãæ»³¤È¡¦¿À»³¡¦Æ£°æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¾®Âí¤Ï
¡ÖÍ¥ÇÏ¤ªÈè¤ìÍÍ¡ªºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¤í¤¦¤Ê¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Ãæ»³¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤È¡¢¡È7WEST¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö7WESTÉü³è¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖTOP Kids½¸·ë¤â¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£