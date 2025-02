LA在住の日本人DJ/ビートメイカー・KAPSOULが、3月5日にニューアルバム『DIVERCITY』をリリース。それに先駆けて、WESTSIDE GUNN作品への参加などで知られるアーティスト、AA RASHIDをフィーチャーした新曲「FROM SLAVERY TO BRAVERY」のミュージックビデオを公開。2月5日より配信が開始される。ニューアルバム『DIVERCITY』は、そのAA RASHIDを筆頭にバージニアはリッチモンドの人気ラッパー、FLY ANAKINやデトロイトのゲットーテック・ユニット、HI TECHとしても活動するKING MILO、RICHARD WRIGHTといった海外勢や日本国内からも仙人掌、SAW、S-kaineの他にJNKMN、DOGMA、OYGが参加している。

リリース情報







『DIVERCITY』仕様: デジタル | CD | LP発売日: デジタル | CD / 2025年3月5日(水) LP / 2025年4月16日(水)品番: CD / PCD-26133 LP / PLP-7553定価: CD / 2,860円(税抜2,600円)LP / 4,500円(税抜4,091円)*P-VINE SHOPにて予約受付中https://anywherestore.p-vine.jp/collections/kapsoul<トラックリスト>01. ROLL AND SMOKE Feat. JNKMN02. LOW TIME SCHEME Feat. S-kaine03. OWE Feat. KING MILO04. MY HOOD Feat. 仙人掌 & SAW05. FLYEST Feat. FLY ANAKIN & KING MILO06. BLOCK TO BROKE Feat. S-kaine07. FROM SLAVERY TO BRAVERY Feat. AA RASHID08. SLAYED Feat. DOGMA09. DIGITAL TATOO. Feat. SAW10. DIVERCITY11. SUNRISE Feat. S-kaine12. GOAT HEAD SOUP Feat. AA RASHID13. OLD CROW LOUNGE Feat. OYG14. SANDBOX Feat. RICHARD WRIGHT15. CONTRADICTION. Feat. S-kaine※LPはSIDE AがM1~7、SIDE BがM8~15になります