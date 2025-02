共同でホテル業界の未来を創る！Nazuna／AZOO「観光・ホテル業界大新年会」

Nazunaは、AZOOと共同で、ホテル業界をより明るく、オープンで活気あるものにするべく、「観光・ホテル業界大新年会」を開催します。

Nazuna/AZOO「観光・ホテル業界大新年会」

日時 : 2025年2月12日(水) 18:00〜21:00

場所 : ホテル カンラ京都

参加費用: 3,000円(軽食+ドリンク付)

・参加特典

抽選でNazuna宿泊券プレゼント

トークセッション:「自社予約比率を上げるマーケティング手法」

・お申込み方法

下記フォームより申込みできます。

https://share.hsforms.com/1SUuDCdcjRSmck9lpQ_X5Mw49sgk

このイベントでは、Nazunaの成功事例をもとに、業界が抱える課題解決のヒントを共有し、参加者全員で未来に向けたディスカッションを行います。

AZOO 代表取締役 横田 裕子 メッセージ

2025年は万博イヤーでもあり、またAIエージェントなど最新技術がもたらす変革が起こる年と言われています。

今後のホテル業界について大いに語り合う大新年会を開催します。

業界全体で新年を祝いながら、ホテル業界を盛り上げるイノベーションの礎を築き、横の繋がりを生む機会にしたいと考えています。

ぜひ、こぞって参加してください。

Nazuna 代表取締役 渡邊 龍一 メッセージ

総勢100名規模のホテル・旅館関係者が一堂に会する本イベントは、業界の壁を越えた交流を通じて、観光・宿泊業界の発展を共に考える貴重な機会です。

自社予約を増やすための具体的な手法や、最新トレンド・成功事例に触れることができるほか、他のホテル・旅館関係者とのつながりを築く場としても活用できます。

明るい未来を切り開くヒントをぜひこの場で見つけてください。

