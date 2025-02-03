¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡×²ÈÂ²¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿ÎÁÍý
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54¡Ë¤¬2Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý
¡¡¡ÖµÞ¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤¿¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤ØÊû¤²¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ä¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¡Ø¤ª¤Ê¤«¶õ¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡¼¤ì¤À¡ª¤Ï¤¤¡ª³§¤µ¤Þ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ä¹½÷¤ÎCocomi¡Ê23¡Ë¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¡£
¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¹²¤Æ¤Æºî¤Ã¤¿ÎÁÍý
¡¡2Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥Ô¥í¥Ô¥íÀ±¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÌÀÆü3Æü¤¬Æ¦¤Þ¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ê¤È¾Ç¤Ã¤¿·ÃÊý´¬¤¡×¤ÈÎãÇ¯¤è¤ê¤â1ÆüÁá¤¤¡¢2·î2Æü¤¬ÀáÊ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Cocomi¤Î»ØÅ¦¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾Ç¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢·ÃÊý´¬¤¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë