¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¿·µå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»îÅê¡ÖÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡×Æ±Î½Ìî¼ê¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¹¥´¶¿¨
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£³Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¿·µå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»îÅê¤·¤¿¡££²£µµåÃæ£³µåÅê¤²¹þ¤ß¡¢¼õ¤±¤¿´ßÅÄ¤ËÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯¼ê±þ¤¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡£½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢·¹¼Ð¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¯¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µå¼ï¤Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤«¤éÄ©Àï¡£»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¼ÂÀï¤Ç¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·îº¢¤Ë¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤ê¤ò´Ý¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶Ê¤¬¤ê¤â¡¢Êá¼ê¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤«¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£