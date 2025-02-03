¸¶²Å¹§¤È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬²ÖÂôÎà¤ËÊ±¤·¤¿¤½¤Ã¤¯¤êÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª»÷¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡ÖÁÐ»Ò!?¡×¤ÎÀ¼¤â
¢£¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿²ÖÂôÎà¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë¸¶²Å¹§¡È¸¶ÂôÎà¡É¤ÈÌ¾¾è¤êÄ©¤à
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¸¶²Å¹§¤È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬²ÖÂôÎà¤ËÊ±¤·¤¿¤½¤Ã¤¯¤êÆ°²è¤Ê¤É①②③
ÇÐÍ¥¤Î¸¶²Å¹§¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ÖÂôÎà¡Ê¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þー¤¤Î¤Ã¡×¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÖÂôÎà¡Ê±é¡§¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡£¸¶¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ê¤¤ë²ÖÂôÎà¡É¤È¡¢¡È¤½¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¸¶²Å¹§¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò¤¤¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ËÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁ´¿È¿¿¤ÃÇò¤Ê²ÖÂôÎà¥³ー¥Ç¤Î¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥³ー¥Ç¤Î¸¶¡£¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Êー¤ó¤À¡¢ËÍ¤Îµ¶Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤¹¤ë¤È¸¶¤Ï¡Ö¸·Ì©¤Ë¤Ï·¯¤âµ¶Êª¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£
¡Ö¤Êー¤ó¤À¤È¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤¤¿¡ª¡×¤È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¸¶¤Ï¡ÈÆ¬¤¤¿¡ª¡É¤È¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Þー¤¤Î¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼ó¤ò¶Ê¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤â¸¶¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¼ó¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢ËÒÌî¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¼ó¤ò¡Ë¶Ê¤²¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢²ÖÂôÎà¤¬¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤Î»ÅÁð¤¬¼«¿È¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤í¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¸¶¡£¡Ö¤Á¤ç¤í¤¤¡ª¡©¤Ï¤¢¡©¤ä¤ó¤Î¤«¥³¥é¡×¤È¡¢¸¶¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ÈÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤¦¡ª¤¢¤¿¤ê¤Þー¤¤Î¡×¤È¸¶¤¬¸À¤¤¡¢¤Þ¤¿¼ó¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¡¢²ÖÂôÎà¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¼¡¤Ë¸¶¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤È¤©¤â～¡¢¸¶ÂôÎà¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ì¤ì¤ì¡¢µ¶Êª¤Î²ÖÂôÎà¡©¡×¤È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¤â¡¢¸¶¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¸¶ÂôÎà¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡ÖËÜÊª¤Î¸¶ÂôÎà¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÊÖ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¸¶¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¤ä¤Ä¸«¤»¤Æ¤è¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Í¡¢¤Þー¤¤Î¤Ã¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸¶¡¢¡Ö²¶¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
¤·¤«¤·¸¶¤Ï¡Ö¥Þ～¥Ã¥Á¥ç¡×¤È¥¿ー¥È¥ë¤ò¤Ï¤À¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¤¤¿Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤¬¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤µ¤é¤Ë¸¶¤Ï¸Ä¿ÍX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¡ÚÌäÂê¡Û¤É¤Á¤é¤¬¸¶¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤µ¤¡¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤Æ2Ëç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌäÂê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¸¶²Å¹§ OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/55