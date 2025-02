コーディネイトにアクセントをもたらすアイテム！モンブラン「レザーキャンペーン」

モンブランでは2025年2月1日(土)から2月28日(金)の期間、レザーキャンペーンを開催します。

モンブラン「レザーキャンペーン」

機能的なディテールと優れたクラフツマンシップが融合し、ますます進化を遂げるモンブランのレザーコレクション。

今季のキーカラーであるリッチな新色カシスをはじめ、コーディネイトにアクセントをもたらすアイテムが揃っています。

人気のスリングバッグは、都会的でアクティブなスタイルを演出。

身の回りの必需品を軽快に持ち運ぶことができます。

サフィアーノレザーを用いたサルトリアルコレクションからもスリングバッグが登場し、バリエーションがより豊富になりました。

期間中、レザーグッズを含む税込70,000円以上購入でオリジナルレザーケアセットをプレゼント。

(モンブラン公式オンラインブティックでは一部条件が異なります)

※なくなり次第終了

【対象店舗】

モンブラン 銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

仙台三越店、新潟伊勢丹店、大丸東京店、西武渋谷店、名古屋栄三越店、あべのハルカス近鉄本店、広島三越店、モンブラン公式オンラインブティック

※高島屋の「高」は「はしご高」が正式表記です。

