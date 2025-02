マルコメ 青木 時男登壇！えひめ産業立地ミーティング・ポートセミナー

愛媛県は、県内への企業誘致および県内港湾の利用促進を目的とした参加費無料のセミナーを東郷記念館(東京都渋谷区)で令和7年2月18日(火)に開催します(※要事前申込み)。

えひめ産業立地ミーティング・ポートセミナー

開催日:令和7年2月18日(火) 受付 16:00/開始 16:30/終了 19:30(予定)

会場 :東郷記念館(東京都渋谷区神宮前1-5-3)

・セミナー 4F「天翔」

・交流会 3F「聚洸」

このセミナーでは、愛媛県の港湾を活用した物流の可能性や、魅力的なビジネス環境について紹介するとともに、著名企業の経営者による基調講演を実施します。

また、参加者同士の交流を深めるための懇親会も開催します。

愛媛県でのビジネス展開をお考えの企業様や、海上物流インフラに関心のある方におすすめのセミナーです。

【プログラム】

<第一部>ポートセミナー(16:30〜17:25/受付16:00〜)

・愛媛県内海運事業者による取組紹介

・定期航路を持つ船社の紹介

<第二部>産業立地ミーティング(17:30〜18:25)

・愛媛県内港湾および県内立地環境の紹介

・基調講演

- マルコメ株式会社 代表取締役社長 青木 時男 氏

- 株式会社宮川製作所 代表取締役 宮川 恒太郎 氏

<第三部>交流会(18:30〜19:30)

・愛媛県産品が当たる抽選会

・ゲストスピーカー

- 株式会社良品計画 経営企画部

インターナルコミュニケーション担当部長 大西 克史 氏

※軽食、ドリンク(アルコール含む)を用意しています。

【お申し込み方法】

下記URLからお申し込みください。

https://logoform.jp/form/XG6n/880073

※申込〆切 令和7年2月10日(月)

