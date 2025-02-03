＜個人投資家の予想＞ 02月03日 14時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(3640) 電算 東証スタンダード
(4506) 住友ファーマ 東証プライム
(4593) ヘリオス 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7014) 名村造 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(7844) マーベラス 東証プライム
(7974) 任天堂 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(3640) 電算 東証スタンダード
(4506) 住友ファーマ 東証プライム
(4593) ヘリオス 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7014) 名村造 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(7844) マーベラス 東証プライム
(7974) 任天堂 東証プライム
出所：MINKABU PRESS