＜個人投資家の予想＞ 02月03日 14時 ＜個人投資家の予想＞ 02月03日 14時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(219A) ハートシード 東証グロース

(2586) フルッタ 東証グロース

(3640) 電算 東証スタンダード

(4506) 住友ファーマ 東証プライム

(4593) ヘリオス 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7014) 名村造 東証スタンダード

(3825) リミックス 東証スタンダード

(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム

(7844) マーベラス 東証プライム

(7974) 任天堂 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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