■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード　 東証グロース
(2586) フルッタ　　　 東証グロース
(3640) 電算　　　　　 東証スタンダード
(4506) 住友ファーマ　 東証プライム
(4593) ヘリオス　　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7014) 名村造　　　　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ　 東証プライム
(7844) マーベラス　　 東証プライム
(7974) 任天堂　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS