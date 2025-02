2025年4月30日(水)に発売されるKep1erのJapan 1st EPのタイトルが「AGAINST THE WORLD」であることが発表された。世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せるという思い込めたタイトルだ。3月5日(水)、6日(木)にはパシフィコ横浜にて約8か月ぶりとなる日本公演<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>が開催される。

Kep1er Japan 1st EP

2025年4月30日(水)発売

URL:https://Kep1er.lnk.to/mZwwpr

1.日本オリジナル曲*タイトル曲

2.日本オリジナル曲*収録曲

3.TIPI-TAP(Japanese ver.)

4.Shooting Star(Japanese ver.)

5.PROBLEM(Japanese ver.)

※全形態共通

※商品仕様、封入内容などの詳細は後日発表。



初回生産限定盤(CD+付属物)

BVCL-1451〜1452 / 5,000円(税込)

【付属物】内容未定

・シリアルナンバー2口封入

※封入内容などの詳細は後日発表。

通常盤(CD)BVCL-1453 / 1,700円(税込)

・シリアルナンバー1口封入(初回仕様のみ)

※封入内容などの詳細は後日発表。

メンバーソロ盤(CD)完全生産限定盤

メンバー別ソロジャケット(全7種)BVCL-1454〜1460 / 各2,000円(税込)

・シリアルナンバー1口封入

※封入内容などの詳細は後日発表。

メンバーソロ盤(YUJIN ver.)

BVCL-1454

メンバーソロ盤(XIAOTING ver.)

BVCL-1455

メンバーソロ盤(CHAEHYUN ver.)

BVCL-1456

メンバーソロ盤(DAYEON ver.)

BVCL-1457

メンバーソロ盤(HIKARU ver.)

BVCL-1458

メンバーソロ盤(HUENING BAHIYYIH ver.)

BVCL-1459

メンバーソロ盤(YOUNGEUN ver.)

BVCL-1460

<スペシャルイベント>

Kep1er Japan 1st EP の発売を記念し、抽選で総勢5,000名様に2月2日(日)大阪、3月8日(土)東京にて実施予定のスペシャルイベント、<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>で実施予定の特典会が当たる。

※2月2日(日)大阪は受付終了、詳細はKep1er HPをご確認ください。

