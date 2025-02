オーガニックコットン製！ナチュラムーン『タンポン』

「ナチュラムーン」は、2025年2月3日(月)にオーガニックコットン製の『タンポン』をEC先行販売中。

ナチュラムーン『タンポン』

ブランド名: NaturaMoon(ナチュラムーン)

容量 : 普通の日用3個入・10個入・20個入/多い日用10個入・20個入

価格(税込): 普通の日用3個入(440円)・10個入(935円)・20個入(1,760円)

多い日用10個入(990円)・20個入(1,870円)

原産国 : 韓国

発売日 : EC先行2月3日(月)/一般4月1日(火)

一般販売は4月1日(火)に開始します。

従来のナチュラムーン生理用品シリーズと同様に吸収体には天然素材(コットン)を採用。

タンポンには体内に直接挿入して使用するという特性があり、製品の本体である吸収体を100%オーガニックコットンで製造することにこだわりました。

■安心してお使いいただくための工夫

タンポンは、経血を吸収する「吸収体」と呼ばれる繊維を腟内に入れることで、経血を直接吸収する生理用品です。

ナチュラムーンタンポンは、その吸収体に100%オーガニックコットンを使用した生理用タンポンです。

タンポンは体内に挿入して使用するため、初めての方でも安心してお使いいただけるよう素材選びにこだわり、挿入しやすいアプリケータータイプを採用しました。

■こだわりポイント

〇厳選したオーガニック素材

〇快適性と安全性を追求した製品設計

〇十分な吸収力

■オーガニックコットンへのこだわり ―SDGsの実現をめざす―

製品開発を行うにあたり、SDGsの実現をめざした『人と環境にやさしいサステナブルな製品』づくりも強く意識しました。

製品の本体である吸収体の原材料となるコットンにこだわり、無農薬で生産されたオーガニックコットンを採用しています。

オーガニックコットンは生産過程において農薬を使わないため、農薬による生産者への身体負担、土壌環境への負荷がありません。

